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ОСАГО
Екатерина Тарасова
22 марта 13:16

Автолюбители «дарят» страховщикам миллионы

Сами того не замечая, владельцы машин годами переплачивают за полисы ОСАГО

Фото: rodnikovskij-rabochij.ru

Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), более миллиона автолюбителей за год с небольшим обратились за перерасчетом стоимости ОСАГО. Полисы им продали по завышенной цене из-за неправильного расчета коэффициента бонус-малус (КБМ), который отражает безаварийный стаж водителя. Бонус водитель получает, если не попадает в аварии, виновником которых он является. Малус применяется к виновникам ДТП. Год безаварийного вождения снижает КБМ на 5%. Так как в аварии годами не попадает большинство водителей, а стоимость страховки не может понижаться бесконечно, максимальная скидка составляет 50%. Существует всего 15 классов КБМ, от «М» до 13. Последний класс как раз и получает 50-процентную скидку.

На практике страховые агенты по недосмотру или намеренно при расчете КБМ допускают ошибки. Один из автовладельцев, Михаил, рассказал о подобном случае «Известиям». В 2013 году он и его приятель купили одинаковые автомобили. У разных агентов оформили полисы ОСАГО. На тот момент Михаил не стал проверять стоимость ОСАГО, потому что покупал его в пакете с КАСКО. Однако через четыре года Михаил встретился с приятелем и узнал, что тот платит за ОСАГО на 3 тысячи рублей меньше, хотя автомобили одинаковые, водительский стаж примерно равный, в аварии оба не опадали.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у автомобилистов при расчете ОСАГО применялись разные классы КБМ – у Михаила 7, у его знакомого – 10. И вместо скидки в 45% автолюбитель получает в итоге 20%, переплачивая за четыре года 16 тысяч рублей. По какой причине ошибся страховой агент – неизвестно.

Свои варианты ответа на этот вопрос предлагают в РСА. Так, среди основных причин ошибочных действий страховщиков президент РСА Игорь Юргенс называет отсутствие у страховых компаний сведений о замене водителем паспорта или водительского удостоверения. Система РСА в этом случае, не найдя клиента в своей базе, распознает его как «новичка» и рассчитывает коэффициент соответственно, без скидок. Кроме того, не исключен простой человеческий фактор – то есть невнимательность сотрудников компаний или агентов.

Официальная статистика дает лишь приблизительные цифры пострадавших из-за неправильных расчетов КБМ. Дело в том, что автомобилисты или не замечают ошибок, или не считают нужным отстаивать свои права, говорит координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Это опасно, потому что манипуляции с полисами остаются безнаказанными и развязывают руки недобросовестным страховщикам. Как, например, в одном из небольших городов российской глубинки, где стало известно, что местным жителям единственная в городе компания годами понижала КБМ, пользуясь тем, что у клиентов не было выбора.

Поэтому единственный путь переломить ситуацию в пользу автолюбителей – бороться за свои права. Для тех, кому некогда «обивать пороги» в поисках справедливости, сегодня существует упрощенный механизм для предъявления несогласия с применением КБМ, который запустил РСА совместно с Центробанком. На сайтах всех страховщиков ОСАГО должен быть раздел «Проверка КБМ». Водитель, введя туда ФИО и номер водительского удостоверения, может проверить свой коэффициент. Также можно прийти в офис страховой компании или направить туда письмо с запросом о перерасчете. Более того, если оперативно вопрос разрешить не удается, всегда можно обратиться к регуляторам системы автострахования – ЦБ или РСА. В течение пяти рабочих дней после поступления запроса они обязаны провести проверку.

Чтобы не доводить дело до подобных разбирательств, специалисты рекомендуют автовладельцам страховать машины непосредственно в офисе страховой компании. При покупке авто можно оформить полис у официального дилера, а при оформлении кредита – в банке. Но уж если приходится пользоваться услугами внешних агентов, следует держать ухо востро, тем более, если их офис находится в «вагончике» или автомобиле типа «газель».  

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