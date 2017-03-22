Думский комитет по труду рекомендовал отклонить законопроект о сиесте в южных регионах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя законопроект, отметил, что введение сиесты не должно отразиться на общей продолжительности рабочего дня. В этой связи он предложил продлить рабочий день, например с 6 до 7 часов вечера
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который разрешает вводить сиесту в южных регионах страны. Жителей «холодных» регионов оставят без дневного перерыва.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя законопроект, отметил, что введение сиесты не должно отразиться на общей продолжительности рабочего дня. В этой связи он предложил продлить рабочий день, например с 6 до 7 часов вечера, тем, кто уходит на дневной перерыв.
По мнению Жириновского, сиеста необходима только в жаркое время и в жарких регионах. «Там, где холодно, не надо», - заявил депутат, слова которого приводит ТАСС.
Между тем, думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект, вводящий двухчасовой перерыв на обед и отдых для россиян в летнее время.
Законопроект был внесен фракцией ЛДПР в июне 2016 года. Документ предлагает сократить рабочую неделю в летнее время до 35 часов. Законодатели считают, что увеличение продолжительности дневного отдыха позволит защитить организм от нагрузок во время жары, а также восполнить силы работающего населения, говорится в пояснительной записке.
Отметим, что сиеста (полуденный отдых) является традицией для таких жарких стран, как Греция, Испания и Италия.