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22 марта 11:59

Автомобилисты массово шлют в ГИБДД видеодоказательства «опасного вождения»

В связи вступлением в силу поправок в правила дорожного движения, которые вводят понятие «опасное вождение», депутаты Госдумы разъяснили гражданам, каким образом они могут сообщить в ГИБДД о нарушителях

Фото: smolnarod.ru

В связи вступлением в силу поправок в правила дорожного движения, которые вводят понятие «опасное вождение», депутаты Госдумы разъяснили гражданам, каким образом они могут сообщить в ГИБДД  о нарушителях.

По словам депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»), автомобилисты могут сообщить в Госавтоинспекцию о фактах опасного вождения через специальное приложение для видеорегистраторов. Направленный через приложение видеофайл, свидетельствующий о нарушении ПДД, станет основанием для административного штрафа.

«Не нужно писать заявление. Вы файл отправили - и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер», - сообщил народный избранник, слова которого приводит ТАСС.

Законопроект, создающий правовые основания для использования приложения для видеорегистраторов, планируется принять в весеннюю сессию нижней палаты парламента.

При этом Лысаков заявил, что автоинспекторы уже сейчас «задыхаются от количества видеофайлов, которые высылают водители».

Напомним, под опасным вождением понимается неоднократное совершение действий, связанных с несоблюдением безопасной дистанции или бокового интервала, резким торможением перед автомобилем, подрезанием при перестроении и препятствованием обгону. Штраф за опасное вождение составляет 5 тысяч рублей.

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