В Приморье тысячи сирот не могут получить квартиры по вине чиновников
В Приморском крае тысячи детей-сирот не могут получить квартиры, положенные им по закону. Деньги на обеспечение сирот жильем выделяются, но не осваиваются. В настоящее время в регионе проводится проверка в отношении чиновников
В Приморском крае тысячи детей-сирот не могут получить квартиры, положенные им по закону. Деньги на обеспечение сирот жильем выделяются, но не осваиваются. В настоящее время в регионе проводится проверка в отношении чиновников, ответственных за покупку жилья для сирот.
Приморские чиновники заявляют, что в регионе около 6 тысяч очередников, и квартир на всех не хватает. Однако в ходе проверки выяснилось, что средства на покупку жилья в крае есть, но по неизвестным причинам закупка не проводится.
По данным прокуратуры, чиновники администрации Приморского края не освоили около 300 млн рублей, выделенных специально на приобретение жилья для сирот. На эти средства можно было закупить примерно 100 квартир.
В приморской прокуратуре отметили, что региональные чиновники систематически нарушают права сирот. С 2008 по 2015 год в надзорное ведомство поступили жалобы на действия властей от 5 тысяч человек.
Суды Приморского края в ходе рассмотрения жалоб выносят решения в пользу сирот, которым жилье положено по закону, однако чиновники не торопятся исполнять предписание судебных инстанций. За неисполнение судебных решений власти с 2011 по 2016 год были оштрафованы на 22 млн рублей, которые были уплачены из краевого бюджета.
Это в свою очередь стало поводом для возбуждения уголовного дела по факту халатности должностных лиц, чьи действия нанесли ущерб бюджету.
Сами чиновники перекладывают вину за проблемы с обеспечением сирот жильем на строителей, которые во время не вводят новые жилые объекты.