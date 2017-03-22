В Крыму все пляжи и набережные оснастят бесплатным Wi-Fi
Власти полуострова Крым пообещали оснастить местные пляжи набережные беспроводным интернетом. Бесплатный Wi-Fi появится к началу летнего сезона. Всего вдоль побережья от Феодосии до Евпатории планируется установить свыше 700 точек доступа
Власти полуострова Крым пообещали оснастить местные пляжи набережные беспроводным интернетом. Бесплатный Wi-Fi появится к началу летнего сезона.
Всего вдоль побережья от Феодосии до Евпатории планируется установить свыше 700 точек доступа. В настоящее время уже установлено 500 точек доступа.
«В основном все курортные набережные и частично пляжи обеспечены Wi-Fi. Полностью все 710 точек доступа, которые покроют 40% общедоступных туристических зон, будут готовы к началу курортного сезона», - сообщил исполнительный директор компании Wi-Fly Игорь Болдырев.
На сегодняшний день бесплатным беспроводным интернетом можно пользоваться на пляжах Феодосийского региона, а также в приморской зоне поселков Новый Свет и Коктебель и города Алупка.
Бесплатный Wi-Fi появится и в зонах ожидания порта «Крым» и порта «Кавказ».