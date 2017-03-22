Жителей и гостей Сочи лишают доступа на самый популярный пляж в городе
Жители курортного Сочи выразили обеспокоенность по поводу планов властей закрыть для «простых смертных» пляж «Ривьера». Чиновники говорят, что взамен «Ривьеры» обустроят другой пляж с тренажерами и волейбольной площадкой
Жители курортного Сочи выразили обеспокоенность по поводу планов властей закрыть для «простых смертных» пляж «Ривьера». Чиновники говорят, что взамен «Ривьеры» обустроят другой пляж с тренажерами и волейбольной площадкой, однако местные жители утверждают, что выбранное властями место непригодно для отдыха.
Сочинский блогер Александр Валов рассказал, что ранее санаторий «Кавказская Ривьера», к которому примыкает пляж «Ривьера», был передан в собственность Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь новый собственник хочет, чтобы на пляже смогли отдыхать только гости санатория. От остальных отдыхающих «Ривьеру» оградят забором, строительство которого начнется в мае текущего года.
В беседе с «Росбалтом» Валов отметил, что по аналогичной схеме для рядовых граждан были закрыты пляжные территории, примыкающие к «Ривьере-6» (госрезиденция премьер-министра Дмитрия Медведева), санаторию «Сочи» (Управление делами президента РФ), гранд-отелю «Родина», санаторию «Юность», санаторию имени Ф.Э. Дзержинского (ФСБ), санаторию «Радуга», санаторию «Русь» (управление делами президента РФ), санаторию «Беларусь» (Республика Белоруссия).
«15 июля я заплатил в санатории «Сочи» за проход на пляж и оттуда немного пофотографировал эти закрытые пляжи. Санатории оправдывают закрытие пляжей для общего доступа некими лечебными нормами. Однако я увидел, что эти пляжи в середине лета все пустые. А людям туда пройти все равно нельзя», - сообщил блогер.
«Ривьера» в данной части города остался единственным пляжем, который пока еще могут посещать все желающие. Остальные общественно доступные пляжи находятся уже на другом берегу реки Сочи.
Муниципальные власти в ответ на недовольство граждан обещают обустроить другой пляж в устье реки Сочи, там где она впадает в Черное море. По словам мэра курорта Анатолия Пахомова, место для отдыха оборудуют тренажерами, волейбольной площадкой, кабинками для раздевания. «До купального сезона, даже в мае, мы уже постараемся открыть новый пляж. Здесь тоже большая территория», - говорит чиновник.
Местным такая перспектива оказалась не по душе. Сочинцы говорят, что в устье реки часто попадают сточные воды, поэтому отдых там невозможен.
Стоит отметить, что Земельный кодекс и Водный кодекс России запрещают полностью закрывать доступ к воде. В свою очередь активные граждане начали сбор подписей под петицией с требованием сохранить общий доступ на самый популярный пляж в Сочи.