В Красногорске введут мораторий на строительство многоэтажек
Власти Московской области намерены точечно ввести мораторий на строительство многоэтажных домов. Ограничения будут введены в Красногорске, который довольно плотно застроен многоэтажками без инфраструктуры
Власти Московской области намерены точечно ввести мораторий на строительство многоэтажных домов. Ограничения будут введены в Красногорске, который довольно плотно застроен многоэтажками без инфраструктуры. Застройка уже привела к транспортному и социальному коллапсу в городе.
О введении моратория на строительство высотного жилья и ограничения на размещение крупных объектов торговой недвижимости в Красногорске сообщили работающие в Московской области девелоперы в ходе выставки недвижимости MIPIM.
Мораторий на многоэтажки планируется ввести летом текущего года. В настоящее время власти разрабатывают проект Генплана, который будет обсуждаться на общественных слушаниях, сообщает «КоммерсантЪ».
Отметим, что Красногорск является одним из важнейших и крупнейших муниципалитетов Подмосковья. В этом городе находится правительство Московской области и ключевые ведомства. До 2018 года в Красногорск планируется перевезти всех подмосковных чиновников.
Власти региона рассчитывают, что Красногорск станет одним из пилотных проектов по созданию комфортной городской среды. Однако за последние годы этот город, напротив, стал наименее комфортным местом для проживания. Наиболее остро ситуация обстоит в Павшинской пойме, которая когда-то была самым живописным районом города.
В Павшинской пойме был возведен целый микрорайон многоэтажек без социальной инфраструктуры и мест под парковку автомобилей. Местные жители жалуются на хронические пробки, отсутствие парковочных мест, образовательных учреждений, мест для прогулок с детьми и т.д.
При этом в Красногорске строятся еще несколько крупных жилых комплексов, например, «Парковые аллеи» на 1200 квартир в самом центре города и «Тетрис» на 4000 квартир в районе Ильинских лугов. Горожане опасаются, что после их заселения транспортные проблемы в Красногорске еще больше усилятся.