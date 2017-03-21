Врачи сообщили о расхождении их реальной зарплаты со статистикой Росстата
Согласно исследованию, размер зарплаты квалифицированных врачей по основной должности составляет не более 80% от средней российской зарплаты, которая осенью 2016 года равнялась 32 тысячам рублей
Академия труда и социальных отношений провела исследование зарплат российских врачей и пришла к выводу, что рост доходов медицинских работников происходит только в официальной статистике Росстата. В реальности же зарплаты врачей по-прежнему остаются невысокими.
Согласно исследованию, размер зарплаты квалифицированных врачей по основной должности составляет не более 80% от средней российской зарплаты, которая осенью 2016 года равнялась 32 тысячам рублей.
Поскольку прожить на зарплату в размере меньше 30 тысяч рублей довольно сложно, то врачам приходится подрабатывать. С учетом всех подработок доля медицинских работников, которые трудятся более 60 часов в неделю (при норме в 40), доходит до 41%. Каждый третий опрошенный медик работает от 41 до 60 часов в неделю. 27% врачей сообщили, что фактическая продолжительность их трудовой недели составляет до 40 часов.
В Росстат предоставляет данные, в соответствии с которыми зарплата врачей растет с опережением планов по ее повышению. Так, в официальной статистике говорится, что зарплата врача еще в 2015 году составила 156% от средней по региону. Согласно майскому указу президента, к 2018 году зарплата врача должна составить 200% от средней по региону.
В Академии труда и социальных отношений отметил, что такая радужная статистика получилось за счет изменения методологии подсчета Росстата. По Общий показатель средней зарплаты в регионе снизили доходы людей, трудящихся у индивидуальных предпринимателей и в частном секторе. При этом для подсчета зарплаты врачей стали считать общие доходы с учетом не только ключевого персонала, но и людей на руководящих должностях.
Опросы медиков показывают, что на конец 2016 года уровень оплаты их труда на основной должности составлял 21,7 тысячи рублей, а с учетом доходов из всех возможных мест работы по совместительству - 28,5 тысячи, то есть где-то 80% от средней по региону.