Международный центр Рерихов обвинил Минкультуры в рейдерском захвате усадьбы Лопухиной
Международный центр Рерихов в Москве обвинил Министерство культуры России в рейдерском захвате усадьбы Лопухиных после того, как музей был выселен из этого здания
Международный центр Рерихов в Москве обвинил Министерство культуры России в рейдерском захвате усадьбы Лопухиных после того, как музей был выселен из этого здания. Накануне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.
Согласно решению арбитража, расторжению подлежат договоры на безвозмездное пользование некоторыми зданиями усадьбы Лопухиной. Главное здание усадьбы и флигель полностью перейдут в ведение Музея Востока, судебный иск которого поддержало Росимущество.
«Такое решение нас не устраивает, мы намерены подать апелляцию», - заявила адвокат МЦР Анна Разумовская, слова которой приводит РБК.
Руководство Центра назвало решение Арбитражного суда «вопиющей несправедливостью». Музей обвинил государство в лице Минкультуры в нарушении гарантий, данных Святославу Рериху при передаче им своего наследия в Россию.
«Министерство культуры и суд, не имея никаких на то правовых оснований, выселяют общественный музей, основанный Рерихом, из усадьбы, переданной МЦР специально для размещения и деятельности его общественного музея. Министерство культуры, используя весь свой административный ресурс, осуществляет последовательный рейдерский захват усадьбы Лопухиных и наследия Рерихов», - говорится в официальном заявлении МЦР.
Одним из условий передачи наследия Рерихов в Россию было то, что музей должен располагаться в усадьбе Лопухиных.
В Министерстве культуры обвинения в нарушении взятых на себя обязательств пока не прокомментировали.
Напомним, в начале марта в Международном центре Рерихов прошли обыски в в рамках дела о мошенничестве, возбужденного в отношении Бориса Булочника - разыскиваемого экс-владельца «Мастер-банка».
В Следственном комитете считают, что с 1990-го по 2010 год Булочник приобретал картины Рерихов на незаконно полученные деньги и передавал их в дар МЦР.
В ходе обысков были изъяты 57 упаковок с картинами Святослава и Николая Рерихов. Все они были переданы на хранение Музею Востока.