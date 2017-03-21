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21 марта 00:12

Москвичи потребовали от мэра Собянина остановить застройку Крылатских холмов

Жители Москвы потребовали от властей города не допустить застройки территории велотрека на Крылатских холмах. Соответствующая петиция на имя мэра столицы Сергея Собянина собрала за два дня 5 тысяч подписей

Фото: nedomoskvich.ru

Жители Москвы потребовали от властей города не допустить застройки территории велотрека на Крылатских холмах, которая еще в 90-е годы получила статус особо охраняемой природной территории. Соответствующая петиция на имя мэра Сергея Собянина собрала за два дня 5 тысяч подписей.

Крылатские холмы входят в состав природно-исторического парка «Москворецкий». В 90-е годы территория холмов получила статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), но затем частично была передана в долгосрочную аренду частной компании.

В 2016 году москвичи обнаружили на территории холмов стенды, в которых сообщалось, что охраняемая территория сократилась в несколько раз, а большая часть бывшего ландшафтного заказника находится в долгосрочной аренде ЗАО «Спортивно-экологический комплекс «Лата-Трэк» «для обеспечения эксплуатации и содержания расположенных на нем действующих сертифицированных спортивных объектов, а также их инфраструктуры», сообщает «КоммерсантЪ».

Под спортивными объектами имеются ввиду горнолыжный спуск и велодорога, построенная к Олимпиаде 1980 года. В мэрии столицы заявили, что нахождение спортивных объектов в границах особо охраняемой природной территории не противоречит ст. 30 закона города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»».

Среди учредителей ЗАО «Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк»» значатся Московская федерация профсоюзов, во главе которой стоит действующий депутат Мосгордумы Михаил Антонцев, а также спортивный центр профсоюзов «Крылатское» и управляющая компания «Латаир», которой руководит Руслан Эльдарханов, предприниматель и кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР на выборах 2012 года.

За время аренды «Лата-Трэк» пробурила на арендованном участке несколько скважин и начала установку забора вдоль велодороги, фактически блокировав часть прогулочных дорожек, которыми пользовались местные жители. Москвичи также сообщают, что на Крылатских холмах хотят построить развлекательно-просветительский комплекс.

Горожане опасаются, что «Лата-Трэк» в итоге полностью заблокирует доступ на территорию парка для всех, кроме своих клиентов, и сможет вести неконтролируемую застройку территории бывшего заказника.

В компании «Лата-Трэк» заявили, что новое строительство и благоустройство запланировано за пределами арендованного компанией участка и не имеет к компании отношения. Также в компании опровергли информацию о планах по ограничению доступа на территорию комплекса.

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