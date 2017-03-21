Сотрудникам «Победы» объявили благодарность за снятие с рейса волейболиста Кимерова
Сотрудники лоукостера, которые сняли с рейса Самара – Москва игрока волейбольного клуба «Факел», получили благодарность от своего руководства с формулировкой - за «строгое соблюдение инструкции»
Сотрудники бюджетной авиакомпании «Победа», которые сняли с рейса Самара – Москва игрока волейбольного клуба «Факел», получили благодарность от своего руководства. Благодарность членам экипажа объявлена за «строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров».
«Экипаж принял решение об отказе в перевозке спортсмену Кимерову за нарушение правил авиакомпании и угрозы устроить «шоу» после взлета», - говорится в официальном заявлении «Победы».
Снятого с рейса волейболиста Александра Кимерова сотрудники «Победы» обвили в создании угрозы безопасности полета и перекрытии ногами возможного пути эвакуации.
Резонансный инцидент с участием игрока волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова произошел 12 марта на рейсе DP422 1 Самара – Москва. Спортсмен, рост которого составляет 2,15 метра, заранее не воспользовался платной услугой по выбору места, а на указанном в посадочном талоне месте он не смог уместиться.
Спортсмен предложил бортпроводнице оплатить более комфортное место уже на борту, но получил отказ. Одна из пассажирок предложила Кимерову поменяться местами, так как она сидела у аварийного выхода, но бортпроводница заставила их сесть согласно посадочным талонам.
Спортсмен в итоге занял свое место, но вытянул ноги в проход. Именно это и стало поводом для снятия его с рейса. Командир экипажа вызвал в самолет наряд полиции, который после долгих споров с пассажирами вывел спортсмена. При этом остальные пассажиры рейса были на стороне волейболиста и просили экипаж оставить его в покое.
Инцидент привел к задержке вылета на 30 минут. Теперь авиакомпания намерена подать на Кимерова в суд в связи с тем, что из-за него вылет рейса был задержан на полчаса.
Александр Кимеров утверждает, что разговаривал с бортпроводницей корректно, правил не нарушал и не создавал угрозы полету.
Следственный комитет и Роспотребнадзор проводят проверку по факту резонансного инцидента на борту «Победы».