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20 марта 14:57

ЕСПЧ рассмотрит жалобу россиянина, оштрафованного за коллективное чтение Библии

Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассмотрит жалобу лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, который в 2014 году был оштрафован за коллективное чтение Библии в одном из кафе Сочи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге рассмотрит жалобу лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, который в 2014 году был оштрафован за коллективное чтение Библии в одном из кафе Сочи. Власти считают, что «чтения» необходимо было согласовать с городской администрацией.

Судьи ЕСПЧ напомнили российским властям о похожей ситуации с группой свидетелей Иеговы. В 2014 году, рассматривая их жалобу на срыв богослужения по аналогичным причинам, суд признал, что их права на свободу вероисповедания были нарушены. В этой связи ЕСПЧ поинтересовался у властей, не стоит ли расценивать привлечение Колясникова к ответственности за религиозную встречу в кафе как нарушение, сообщают «Ведомости».

Согласно российским законам, религиозные организации могут совершать богослужения только в культовых зданиях, а публичное богослужение в светском учреждении считается митингом, который необходимо согласовывать с властями.

Позиция Страсбургского суда состоит в том, что разгон мирного собрания полицией не может рассматриваться как «необходимый в демократическом обществе» даже если власти не были поставлены в известность о проведении публичного мероприятия.

Сам Колясников в своей жалобе указал, что Конституционный суд России в 2012 году признал, что требование заранее уведомлять власти о подобных мероприятиях, если они не требуют специальных мер, направленных на обеспечение безопасности, противоречит Основному закону страны.

Конституции. Заявитель отмечает, что он и его единоверцы не нарушали общественного порядка, не создавали угроз и неудобств окружающим и находились внутри помещения, которое занимали на законных основаниях.

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