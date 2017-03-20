Благодатная «почва» российского гражданства
В России может быть введен новый принцип получения гражданства, основанный на «праве почвы». Кому он будет полезен, а кому напротив создаст трудности – да и насколько необходим он сегодняшней России?
Очередная попытка что-то придумать
«Право почвы» - юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.
И вот проект подобного закона, инициированный первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным и Натальей Поклонской, был зарегистрирован недавно в Госдуме.
Документ предполагает внесение поправок в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» - а конкретно, предлагается отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».
Кроме того, предполагается отменить требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, из-за которого «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников».
В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и даже Российской империи.
Идея, кстати, не нова – раньше уже были попытки переманить «зарубежных» русских и русскоязычных в Россию, но все они заканчивались бумажными протоколами без практических действий. Что будет сейчас – очередной блин комом или великое переселение народов в Россию?
Здесь, наверное, сразу надо расставить точки над «i» - данный законопроект авторы «вылизали» так, чтобы в нем даже намека не было на национализм, если бы проект предусматривал приглашение получить российское гражданство исключительно русским по национальности.
Но у этой «палки» два конца – раз российское гражданство и говорят по-русски, значит, в страну могут хлынуть сотни тысяч людей из других стран, из которых лишь какая-то толика будет являться серьезными специалистами, способными предложить новой Родине свои знания и навыки. А всех остальных, как новых граждан России, государству необходимо будет… кормить. А еще дать какое никакое жилье, соцпайки, медобслуживание. Потянет ли такую ношу государство и какие средства на это нужны – об этом в проекте Затулина и Поклонской ни слова.
Дополнительные нагрузки на бюджет, на социальную сферу со временем могут стать неконтролируемыми – а значит, или невыполнимыми или выполнимыми, но за соблюдение личного интереса курирующих процесс чиновников. Проще говоря – принес конверт, получил льготу.
Да, явно авторы не экономисты. Хотя… может, они обсуждали сей момент с экономистами и те пояснили – когда будет нужно, сделаем как обычно: повысим налоги и сборы, штрафы и цены. Так всем миром и насобираем на прокорм новым согражданам… откуль они не были бы…
Люди говорят…
Далеко не все специалисты, экономисты и политики встретили новый проект на «ура». Вот как комментирует работу, вышедщую из-под пера Затулина и Поклонской замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин: «В России хотели бы делать карьеру многие выходцы из республик бывшего Союза. Это специалисты, которые как раз могли бы принести нам пользу, учитывая постепенное возрождение промышленности в России. Но у специалистов из бывших советских республик возникают серьёзные проблемы при переезде в Россию. Поскольку без гражданства на квалифицированную работу их не берут. Вот именно таким русским и русскокультурным надо давать зелёный свет».
Вроде бы все складно – но свое видение проблемы есть и у гендиректора института региональных проблем Дмитрия Журавлева: «Конечно, можно облегчить въезд в Россию бывшим соотечественникам, но возникает множество вопросов, насколько это целесообразно. Например, если мы отменяем требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, фактически мы вводим двойное гражданство, что не очень-то хорошо. Тут может возникнуть масса новых проблем, в том числе в сфере имущественного права.
Но главное даже не это. Представьте себе, человек родился где-нибудь в кишлаке в моей любимой Центральной Азии. Что-то мне подсказывает, что русский язык он знает не очень хорошо. Хотя новый закон как раз будет давать ему право на преимущественное получение российского гражданства.
Да, закон пишется под носителей русского языка – но кто будет оценивать степень владения русским языком? Идея красивая, но коррупционная ёмкость при оценке того, кто умеет говорить по-русски, а кто нет, почти безгранична. Я помню, как фонтанировала идеями на эту тему ныне покойная ФМС. Тогда чиновники пытались создавать некие комиссии по проверке мигрантов, открывали центры, где проводилось их обучение простейшим правилам поведения в России, основам языка. При этом у нас из собственно российских регионов люди поступали с высшими балами ЕГЭ в университеты, а потом выяснялось, что они не могут связать на русском языке двух слов.
Механизм оценки носителя языка, по сути, очень простой, но сложно контролируемый. Советский народ, остатки которого сейчас хотят вернуть в Россию, понятие всё же весьма условное - в СССР проживали разные народы, на время объединённые идеологически. Но даже если исходить из того, что существовала «великая общность советский народ», с того времени прошло четверть века. Сменилось целое поколение - если мы посмотрим на молодёжь в Центральной Азии, она крайне мало знает русский язык.
На мой взгляд, необходимо в первую очередь активизировать получение гражданства этническими русскими. Но такой закон неизбежно вызовет обвинения его авторов в национализме. К тому же многие русские за пределами России работают на востребованных должностях, считаются хорошими специалистами – пустили корни, одним словом. И тут нас ещё могут обвинить в том, что мы собираемся оставить республики в Центральной Азии без технической интеллигенции. Примерно так мне сказал один из таджикских чиновников, когда продвигалась эта идея несколько лет назад. Поэтому повторяю - идея правильная, но может привести к неожиданным результатам. Поэтому в данном случае поспешать лучше медленно».
Попытка поправит демографию?
Вероятно, появление такого законопроекта не в последнюю очередь – попытка улучшить демографическую статистику в стране. Конечно, у нас сейчас, согласно статистике, нет убыли населения. Но старение понемногу происходит, кроме того, уже через год-другой смертность снова может превысить рождаемость.
Да и сейчас мы и так по факту имеем ситуацию, когда многие русские и выходцы из республик СССР живут и работают в России – но так, на «птичьих правах». Возможно, авторы проекта преследуют цель просто легализовать тех из них, кто уже не один год живет и работает в России и, соответственно, не первый год испытывает сложности с получением гражданства, хотя желание такое у многих есть – по разным причинам. Кто-то хочет стать россиянином по причине нищеты в его стране, кто-то устал быть гражданином страны, где по ночам по жилым кварталам работает артиллерия, кто-то просто видит для себя рабочую и материальную перспективу от приобретения российского гражданства.
И все-таки с учетом того, что приток новых граждан может исчисляться миллионами, не впору ли авторам проекта подумать о разбавлении его новыми направлениями? Ведь принимать у себя соотечественников, наделять их правами и льготами можно не только в формате предоставления им гражданства. Существуют также вид на жительство и другие формы. В таком случае человек получает гражданство по истечении определённого периода и процесс становится контролируемым: государство знает, какое количество у новых граждан будет у него через два года, через три, а всем остальным оно ничем не обязано.
К тому же есть еще один незримый момент, который может стать проблемой - Уже сейчас по некоторым оценкам на территории РФ постоянно (официально) находятся не мене 12 миллионов иностранцев, подавляющее большинство из которых — граждане среднеазиатских государств. Это значит, что закон предоставит им льготу и их просто полностью уравняют в правах с местными жителями. Вопрос – хотят ли этого сами местные жители, большинство из которых живут на грани или даже за гранью бедности?
Да, с одной стороны Россия как государство обязана обеспечивать поддержку русским людям, возвращающимся на Родину, ведь многие из них оказались за пределами страны не по своей воле, а некоторые и вовсе были направлены государством на работу или службу. Но с другой - существует и социально-экономическая концепция, которая исходит из чисто прагматического варианта, согласно которому мы не можем оказаться в ситуации Германии или ЕС, куда бросилось огромное количество мигрантов, в результате чего возникла серьёзная нагрузка на социальную систему, а во-вторых, возникла проблема неадекватности этих мигрантов местному менталитету. Эти две концепции находятся в постоянной борьбе, поэтому неоднократно Госдума выступала с законопроектами и, более того, некоторые из них принимались, но, в конечном итоге, все эти законы, по сути, не действовали.
Кстати, господа Затулин и Поклонская, предлагая проект на обсуждение, вспоминали опыт царской России – мол, там тоже такое вводили, а ведь не дураки были. И надо сказать, что у этих господ достаточно поверхностное знание отечественной истории – в отдельные времена тогда это была вынужденная мера, когда в России не было своих инженеров, кораблестроителей, военных техников и так далее. Но засилье иностранных, хоть и ограждённых спецов может в корне изменить российскую историю. Да и последующие поколения при таком намечающемся разбавлении наций могут выглядеть не таким уж… русскими.
А «велосипед»-то уже изобрели…
Законодателей моды на новые законы поправляет Наталья, гражданка Украины, очень давно без всяких прав живущая в России: «В Госдуме предложили новый принцип получения гражданства по «праву почвы»! Какой же это новый принцип?! Он был всегда, и он есть сейчас в законодательстве. Но миграционной службе на это плевать. Читайте ч. 7 ст. 4 действующего ФЗ «О гражданстве РФ» 2002 года: «Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР…».
Другими словами, факт, что у лица уже есть гражданство РФ, должен определяться по ранее действующему законодательству. Вот ч. 2 ст. 13 Закона РФ «О гражданстве РФ» 1991 года: «Лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утратившие гражданство бывшего СССР, СЧИТАЮТСЯ СОСТОЯВШИМИ в гражданстве Российской Федерации по рождению, ЕСЛИ РОДИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ Российской Федерации или если хотя бы один из родителей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации…».
Вот оно «право почвы» и «право крови» в чистом виде. По крайней мере, для уроженцев РСФСР и детей уроженцев РСФСР. Но начиная с 6 февраля 1992 года органы исполнительной власти (ПВС/ФМС) выдумали такой миф, что гражданами России являются лишь те граждане бывшего СССР, которые на 6 февраля 1992 года проживали на территории России. Всех остальных они фактически лишили российского гражданства и принуждают принимать свое гражданство вновь. При этом не могут предоставить документ о прекращении гражданства, в котором человек состоял с момента рождения.
Стандартный ответ начальника федерального органа посетителю: «Так как Вы, по собственному желанию и личному заявлению о выдаче паспорта, документированы паспортом гражданина Украины (Литвы, Молдовы, Киргизии и т.д.), Вы утратили российское гражданство по собственному волеизъявлению». И примечательно, что в ответе не указывается норма закона об утрате российского гражданства – и не указана по той причине, что ее нет: не существует утраты российского гражданства ни в действующем законе, ни в предыдущем.
В принципе, соавтору проекта госпоже Поклонской простительно незнание всего, что у нас в стране было, а тихой сапой и до сих пор существует – сделав публичную карьеру крымского прокурора-телезвезды, она так и пошла по рукам (пардон, по должностям) в виде «свадебного генерала». Но ведь в думско-кремлевских недрах работает немало действительно образованных людей – они-то что авторов не поправили: мол, ребята, вы рисуете чертеж велосипеда, который давно уже придуман до вас.
А вот как ситуацию комментирует президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева: «Мне очень неловко за тех депутатов, которые уподобляются Повару из известной басни Крылова «Кот и Повар»… Можно бесконечно вносить поправки в законы, можно писать обращения и петиции, но ничего не улучшится, если исполнять новые законы будут старые нарушители прав человека.
В качестве комментария к законодательной инициативе по улучшению закона о гражданстве приведу цитату из Постановления Конституционного суда России № 12-П от 16 мая 1996 года: «Факт нахождения гражданина бывшего СССР за пределами Российской Федерации в момент вступления в силу Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» может рассматриваться как одно из условий для приобретения гражданства Российской Федерации в порядке регистрации только в отношении лиц, которые не считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по рождению. Иное понимание не соответствует статье 27 Конституции Российской Федерации, согласно которой гражданин Российской Федерации имеет право свободно выезжать за пределы Российской Федерации, не утрачивая гражданства, и беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
Придание обжалуемой норме Закона в процессе правоприменительной практики смысла, фактически подтверждающего прекращение гражданства Российской Федерации по рождению без свободного волеизъявления гражданина, противоречит статье 6 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства».
Пусть объяснят мне, для чего принуждать приобретших гражданство России по рождению (и по принципу «почвы», и по принципу «крови») к повторной процедуре — через ворохи бумаг, бесконечные очереди, никому не нужные комиссии из чиновников, долгие месяцы, а то и годы вычеркнутого из жизни времени?
Почему подробно не разъяснить нынешним исполнителям закона о гражданстве, что его нужно ОФОРМЛЯТЬ после определения его по ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, действовавшему НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ лица во взаимосвязи со всей логикой права вплоть до 1917 года (требование части 2 статьи 12 Закона о гражданстве России 1991 года)? Ведь уровень компетенции исполнителей миграционного законодательства в России — от Москвы до самых до окраин — угрожающе стремится к нулю, раз «специалисты» не знают ни про то, что институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывности (континуитета) российской государственности, не знают ни про принцип «почвы», ни про принцип «крови».
В общем, суть всей этой истории с новым законопроектом в том, что каждый должен заниматься своим делом – и, наверное, человек, давший интервью больше, чем расследовавший реальных уголовных дел, не должен писать законы. Этот человек или должен продолжать давать интервью, сдав прокурорское удостоверение и получив телевизионное, или браться за тома новых дел, забыв о славе телевизионной и мультяшной вместе взятых.
Хотя, возможно, думовцы, как и многие другие, живут по «палочному принципу» - сделал что-то, срубил «палку». Как вариант, каждый народный и не очень народный избранник за год должен сто пять раз выступить с речью (на вольную тему), придумать пару законов (без разницы о чем) и полтора раза съездить в народ (повод не важен – главное, чтобы камеры с телевидения были). Если это так, то рвение Поклонской понятно – в этой клоаке она еще, по сути, новенькая – а значит, надо «проставляться» - к примеру, соучастием (простите – соавторством) в новом законопроекте. И без разницы о чем – попалось гражданство, «придумали» гражданство…