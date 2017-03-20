Вступили в силу поправки в КоАП, ужесточающие ответственность чиновников за ямы на дорогах
Сотрудники ГИБДД могут выписать штраф чиновнику, ответственному за состояние дорог на конкретном участке, а размер штрафов увеличен в 10 раз (с нынешних 2-3 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей)
В России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность должностных лиц за плохое состояние дорог. Сотрудники ГИБДД могут выписать штраф чиновнику, ответственному за состояние дорог на конкретном участке, а размер штрафов увеличен в 10 раз (с нынешних 2-3 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей).
Поправки в КоАП были введены с целью усилить влияние Госавтоинспекции на дорожные службы и собственников дорог, которые несут ответственность за безопасность дорог.
Для сравнения, согласно старому закону сотрудники ГИБДД могли выписать предписание по поводу ям на дорогах. Чиновники чаще всего не реагировали на предписание ГИБДД, поэтому полицейским приходилось обращаться в прокуратуру.
Вступившие в силу поправки в Административный кодекс разрешат сотрудникам ГИБДД прямо на месте не только выдать предписание, но и подвергнуть штрафу должностное лицо, ответственное за состояние дороги. Размер штрафа составляет от 20 до 30 тысяч рублей.
В случае, если ямы на дорогах привели к ДТП и материальному ущербу третьих лиц, штраф составит уже 50-100 тысяч рублей. Для администрации, на чьем балансе оказался аварийный участок улично-дорожной сети, — до 400–500 тысяч рублей, сообщает Znak.com.
За невыполнение предписания ГИБДД чиновников накажут штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей.