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19 марта 13:47

Принудиловка и платная массовка. Как прошли митинги в честь присоединения Крыма

Митинги в честь присоединения Крыма к России, которые прошли в разных городах страны 18 марта, не обошлись без скандалов. Бюджетники и студенты жалуются на принудительное участие в митингах, а в Татарстане и вовсе отказались от проведения данной акции

Фото: ridus.ru

Митинги в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России, которые прошли в разных городах страны 18 марта, не обошлись без скандалов. Бюджетники и студенты жалуются на принудительное участие в митингах, а в Татарстане и вовсе отказались от проведения данной акции. Кроме того, есть информация об участии в митингах платной массовки.

На принудительное участие в митинге, приуроченном к очередной годовщине присоединения Крыма, пожаловались жители Грозного. «Это была очередная «принудиловка». Митинг проводился в центре города, рядом с Домом печати. Раздали нам флаги России, Чечни и «Единой России», транспаранты. Больше часа нам пришлось находиться на митинге. Выступали различные чиновники, а под конец был концерт с участием местных звезд», - рассказали участники мероприятия журналистам «Кавказского узла».

Один из студентов нефтяного технического университета сообщил, что 18 марта занятия в его вузе отменили и «всех согнали на митинг в честь присоединения Крыма». В случае неявки на митинг студентам пообещали трудности с допуском на экзамены и зачеты.

Руководитель одного из техникумов в Грозном подтвердил, что накануне массовых мероприятий, которые проводятся по инициативе властей, в учебные заведения поступает разнарядка о количестве человек, которых нужно направить на митинг.

Ранее «Общая газета» сообщала об аналогичной ситуации в Томске. Местные власти обязали ректорат Томского государственного университета собрать на «крымский» митинг не менее 500 человек. Соответствующее письмо было подписано вице-губернатором Томской области Алексеем Пушкаренко.

После того, как о «принудиловке» сообщили СМИ, в администрации Томской области заявили, что данное письмо является частной инициативой вице-губернатора.

Между тем, в Татарстане вообще отказались от проведения митинга в честь годовщины присоединения полуострова Крым к России. Митинг в городе заменили патриотическим фестивалем молодежных организаций «Крымская весна». Мероприятие прошло в здании национально-культурного центра «Казань».

В Казани вместо граждан с плакатами в поддержку российских властей и их решения присоединить Крым вышли вкладчики оставшихся без лицензий Татфондбанка и Интехбанка, которые требуют вернуть им потерянные деньги.

Стоит отметить, что в «крымских» митингах принимали участие не только рядовые граждане, которые пришли на мероприятие либо по собственной инициативе, либо по принуждению, но и платная массовка.

По данным телеканала «Дождь», платная массовка присутствовала на митинге-концерте в Москве. Накануне объявление о наборе людей  появилось в открытой группе «Вконтакте» «Массовки.ру». За три часа «работы» участникам акции пообещали по 400 рублей.

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