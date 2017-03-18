Митинг-концерт в годовщину присоединения Крыма обойдется бюджету в 22 млн рублей
Правительство Москвы потратит на проведение митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации 22 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта государственных закупок
Правительство Москвы потратит на проведение митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации 22 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта государственных закупок.
Заявка на оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия была размещена в феврале 2017 года Московской дирекцией массовых мероприятий. В заявке на сайте госзакупок название мероприятия указано не было, но, скорее всего, речь идет именно о фестивале «Весна». Именно так официально именуется митинг-концерт в честь присоединения Крымского полуострова, сообщает телеканал «Дождь».
Согласно конкурсной документации, программа мероприятия должна состоять из выступлений известных артистов и коллективов российской эстрады, песни и видеоклипы которых находятся в ротации музыкальных телеканалов и радиостанции. Сцена и все оборудование должны быть установлены к 18 марта.
Победитель конкурса должен организовать трансляцию мероприятия на одном из федеральных телеканалов.
Митинг-концерт в честь очередной годовщины присоединения Крыма проводится по инициативе Кремля, но организация возложена на московские власти.
При этом нынешний митинг впервые пройдет без участия президента страны Владимира Путина. В 2014 и 2015 годах глава государства лично присутствовал на митинге, а в прошлом году была организована видеосвязь с президентом.