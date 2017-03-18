Программа по сносу «хрущевок» в Москве разрушает институт частной собственности
Программа московских властей по сносу всех жилых пятиэтажных домов, именуемый реновацией жилищного фонда, разрушает институт частной собственности. К такому выводу пришли эксперты общественного движения МосСовет
Программа московских властей по сносу всех жилых пятиэтажных домов, именуемый реновацией жилищного фонда, разрушает институт частной собственности. К такому выводу пришли эксперты общественного движения МосСовет.
МосСовет изучил законопроект, который разрешает столичным властям изымать у миллионов москвичей здания и земельные участки, и вынес свое заключение о том, что документ направлен на прекращение института частной собственности в Российской Федерации.
В общественном движении отменили, что еще с середины 90-х годов «группа заинтересованных лиц» пыталась скрыть сведения о недвижимости, построенной во времена СССР, и «воспользовавшись искусственно созданным вакуумом в регистрационных документах, завладеть территорией города для тотальной и ничем не ограниченной массовой застройки».
Сейчас эти люди занимают ряд ключевых постов в Мосгордуме, в Москомархитектуре, в Главном архитектурном управлении, на некоторых постах мэрии, отмечают активисты. «От ощущения близкой победы они сняли маски раньше, чем закончилась операция по захвату территории столицы и отъему недвижимости у миллионов собственников», - говорится в обращении МосСовета, которое приводят «Новые известия».
В законопроекте о реновации жилищного фонда, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, фактически содержится требование забрать у граждан «на добровольных началах» квартиры, находящиеся в частной собственности, и передать их московскому правительству. Собственники, которые не захотят отдавать свои квартиры (и имеют на это полное право), будут лишать их через суд.
В МосСовете действия столичных властей называют не иначе как вызовом миллионам граждан, которые попытались стать относительно независимыми, поверили в результаты экономических реформ, в незыблемость приватизации и института частной собственности. Все это имеет одну цель – заработать большие деньги на застройке города высотными домами и бизнес-центрами.