Мошенники научились дистанционно похищать деньги с карт через банкоматы
Мошенники научились похищать денежные средства с банковских карт граждан через банкоматы новым способом – беспроводным. О новом способе хищения сообщили в управлении безопасности и защиты информации Центрального банка России
Мошенники научились похищать денежные средства с банковских карт граждан через банкоматы новым способом – беспроводным. Если раньше с целью хищения денег с карточек злоумышленники устанавливали специальные считывающие устройства, то теперь они научились «добывать» данные карт дистанционно.
О новом способе хищения денег через банкоматы сообщили в управлении безопасности и защиты информации Центрального банка России. Замначальника данного управления Артем Сычев рассказал, что устройство для считывания данных с банковских карточек злоумышленники размещают рядом с банкоматом.
«Банкомат защищается по-разному. Ставят датчики движения, вскрытия. И когда эта штука работает дистанционно, эти датчики бесполезны. Точнее они для такого вида атак бесполезны», - рассказал эксперт, слова которого приводит RNS.
Представитель Центробанка заверил, что службы безопасности российских банков уже предупреждены о новом способе мошенничества.
Еще одна проблема – это компрометация большого объема российских банковских карт. Артем Сычев отметил, что ЦБ получил информацию от Интерпола о большом объеме скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам, сообщает РБК.