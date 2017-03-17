Вывоз музейных экспонатов из Исаакиевского собора оценили в 139 млн рублей
Вывоз музейных экспонатов из Исаакиевского собора, который власти Петербурга передают Русской православной церкви, обойдется в 139 млн рублей. Кроме того, на подготовку и перевозку экспонатов уйдет около 8 месяцев.
Вывоз музейных экспонатов из Исаакиевского собора, который власти Петербурга передают Русской православной церкви, обойдется в 139 млн рублей. В такую сумму оценил расходы на перевозку музейных ценностей директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров.
Кроме того, на подготовку и перевозку экспонатов уйдет около 8 месяцев. «Мы предоставили расчет, что в случае эвакуации музейной коллекции, перевоза для складирования и хранения требуется около 188 рабочих дней», - сообщил РБК Николай Буров.
По словам директора музея, в озвученные 139 млн рублей входит оценка изготовителей тары, заказ на упаковку, собственно сама упаковка. Непосредственно перевозка коллекции и страховка в эту сумму не входят, но это выйдет намного дешевле, чем подготовка.
Буров отметил, что в случае необходимости вывоза экспонатов, музей рассчитывает на финансовую помощь из бюджета.
Ранее СМИ сообщили, что петербургские власти попросили вывезти музейные ценности из Исаакиевского собора к Пасхе, однако Николай Буров эту информацию опроверг. По его словам, к середине апреля такие работы провести не представляется возможным.