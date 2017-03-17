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Общество
Воры подземелья
Авторская колонка
17 марта 15:23
Сапронов Сергей

Директор Научно-исследовательского центра проблем коррупции, к.ю.н.

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Аккаунтопад - антикоррупция в действии или происки империалистов?

Последние недели стали настоящим раздольем для воображения досужей публики, дав массу поводов "порадоваться" успехам штатных разоблачителей и записных антикоррупционеров.

Не успели почти 10 миллионов россиян посмотреть видео про приписываемые Дмитрию Медведеву кроссовки, усадьбы, яхты и коровники, как грянул гром над головой Анатолия Чубайса. Отец российской приватизации поспешил сам обратится в правоохранительные органы по факту давления на него его бывших партнеров, которые, по версии главы "Роснано", используя нарезку из незаконных записей частных бесед, чуть ли не шантажируют его, злоупотребив доверием своего бывшего шефа. Жертвой разоблачителей стал и известный правозащитник и член Общественной палаты Владислав Гриб, почтовый ящик которого был вскрыт неизвестными, насыщающими теперь выдержками из него помоечные ресурсы в основном украинского происхождения.

Остается только удивляться, что никто из "доброжелателей" не попробовал обратиться с просьбой о небольшом безвозвратном "кредите" к главе ВТБ Андрею Костину по поводу возможности появления (или непоявления) в некоторых СМИ информации о его якобы участии в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Посредничество во взятке Костину, конечно, приписать можно, но это точно будет, как сказал на днях банкир, сославшись на автора выражения - президента Трампа,  абсолютная фейковая новость.

Многочисленные истории  с разоблачениями - мнимыми и реальными, фейковыми или претендующими на всю серьезность озвученных в них обвинений - явно не только примета весны. Как бы не хотелось все списать на обычный сезонный фактор, за парадом разоблачений наверняка стоит что-то большее.  Выступая на недавней коллегии Генеральной прокуратуры, президент Путин сказал, что Россия "никогда не позволит" создавать у себя "так называемые антикоррупционные комитеты", внедряемые в Восточной Европе странами, "претендующими на глобальное господство". Конечно, глава государства, и не мог не подчеркнуть, что монополией на расследования злоупотреблений в России по-прежнему будет обладать только государство. Но, значит ли это, что все остальные "сектора" общественного организма - бизнес и общество не вправе, пусть, и для решения тактических задач не задать кому-нибудь перцу. Ведь на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Или у нас только прокуратура и следственный комитет будут такими "щуками"? Но, как тогда быть с благотворной и признаваемой законом и обществом контрольной ролью СМИ, которым даже в приснопамятные советские времена было поручено вскрывать "язвы" и "перегибы на местах"?

Если немного дистанцироваться от сюжета каждой истории, на самом деле мы возвращаемся к тому же самому, не раз уже истерзанному, измусоленному вопросу, прекрасно сформулированным когда великим Достоевским - моральной дилемме о «слезинке ребёнка», противопоставляемой грядущей мировой гармонии и отвергающей, пусть и прекрасную, гармонию, достигаемую такой ценой. Конечно, герои упомянутых публикаций - далеко не дети из "Братьев Карамазовых", не те "маленькие существа, ещё не умеющие даже осмыслить, что с ним делается, что бьют себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками". Они - государственные и  общественные деятели, лидеры бизнеса, серьезные и уверенные в себе люди, знающие, что путь в политике и в бизнесе не устлан одними лишь васильками да ромашками. Идя по этому пути, приходится время от времени наступать и на такие "шипы", когда из тайно подслушанных записей и сворованных паролей к ящикам электронной почты всплывают неприятные (хотя бы в силу того, что они заведомо не предназначались для широкого круга) вещи.  Но, вопрос, все равно остается тот же самый, вопрос от Федора Михайловича. Стоит ли гармония будущего мира, в котором не будет больше тайн, кто и чем владеет, кто и какими способами управляет своими активами того, чтобы в погоне за этой прозрачностью пойти на косвенное или явное попрание закона?

Закон утверждает, что любые доказательства должны быть собраны законными способами. Даже самые убедительные "прослушки" не могут быть признаны в качестве удовлетворяющих суд вещественных доказательств, если они получены сомнительными способами. Это первое. Второе. Все более набирающие ход истории со взломом аккаунтов и прослушек, несомненно вызывая на короткое время общественный интерес, все более набивают оскомину обществу, и так порядком подуставшего от войны компроматов. Завтра мы придем к тому, что даже самые фантастические разоблачения будет восприниматься в народе буднично - ну, кто там опять "залетел"?! Будет формироваться все более высокий "болевой порог", ниже которого останется и многое, что действительно будет взыскать к реакции общественности - и реальная боль, и исковерканные судьбы...  В-третьих, любые "прослушки", вытащенная на свет Божий смс-переписка, скрытая условными квадратиками и стыдливо закрытыми "избранными местами из переписки с друзьями" - это ведь заведомо ненадежный инструмент обольщения зрительских масс, когда слишком многое нужно объяснить, чтобы поняли. Даже в Америке, последние президентские выборы  в которой были почти целиком построены на сливах, утечках, взаимных обвинениях поняли, что, пожалуй, немного перегнули палку. Трамп - дитя тотальной усталости общества от войны компроматов. Действительно, на этой зыбкой грани правда и вымысла серьезного здания вызова кому-либо не построишь: кто понимает, тот поймет, что слишком "торчат уши" заинтересованной в появлении разоблачений стороны, кто не понимает - не дочитает даже до конца этого нагромождения цифр и фактов. Не потому ли каждое видео от Фонда борьбы с коррупцией ярче, качественнее, масштабней предыдущего. Что дальше? На смену квадрокоптерам с видеокамерой придет съемка с искусственных спутников земли, позволяющая осуществлять дистанционное зондирование недр под поверхностью. Тогда мы воочию увидим не только ухоженные лужайки, но и винные погреба под ними?

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