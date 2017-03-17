Победителя турниров по покеру из Чебоксар обвинили в неуплате налогов
Житель Чебоксар, выигравший в покер на международных турнирах 30 млн рублей, стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет предъявил мужчине претензии по поводу неуплаты налогов с выигрыша
Житель Чебоксар, выигравший в покер на международных турнирах 30 млн рублей, стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет предъявил мужчине претензии по поводу неуплаты налогов с выигрыша.
Житель Чебоксар, в частности, становился победителем турнира Мировой серии покера World Series of Poker в Лас-Вегасе.
В официальном сообщении Следственного комитета говорится о том, что 36-летний житель Чебоксар выиграл около 30 млн рублей на международных турнирах по покеру, однако положенные налоги на свой выигрыш не заплатил.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере». В период с 2011 по 2013 год мужчина должен был заплатить около 4 млн рублей налогов.
В СКР отметили, что в случае добровольной уплаты начисленного налога чемпиона по покеру могут освободить от уголовной ответственности.