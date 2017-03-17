Перо снова приравняют к штыку
Для побед на «информационном фронте» в рядах Российской армии будут готовить профессиональных журналистов
Информационные войска перейдут в наступление – такое решение недавно озвучил министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, войска информационных операций под руководством Генштаба должны действовать более эффективно, чем когда-то советское управление контрпропаганды. Но проблема в том, что советская система подготовки военных журналистов сегодня свернута, а новой не создано.
Во времена СССР эта специальность была столь престижна, что конкурс на соответствующий факультет Львовского высшего военно-политического училища (ЛВВПУ) был выше, чем в МГУ. В стране работали более чем 60 военных изданий в военных округах, дивизиях и на флоте, несколько радиостанция и телестудий, Минобороны издавало газету «Красная звезда», а также десяток центральных военных журналов.
Когда СССР прекратил свое существование, подготовка российских военных специалистов, в том числе журналистов, перебазировалась из Львова в Москву, в Гуманитарную академию Вооруженных сил (позднее Военный университет МО РФ).
Но глубокие структурные изменения в Вооруженных силах РФ в 90-х и нулевых привели к тому, что идеологическая трибуна армии сжалась до двух десятков изданий. С приходом Анатолия Сердюкова на должность министра ситуация только усугубилась из-за его неприязни к специалистам в погонах. В итоге практически во всех оставшихся военных изданиях на место офицеров пришли гражданские служащие, которые к тому же весьма низко оплачивались. Надобность в подготовке военных корреспондентов медленно но верно отпадала, и набор курсантов на эту специальность в Военный университет прекратился в 2009 году. Большинство последних выпускников 2013 года отправилось в запас – за неимением вакансий, так как окружные издания превратились во вкладыши к «Красной звезде».
И теперь, когда появилась необходимость создания «воинства» для информационных операций, квалифицированных «солдат» для нее как раз и не хватает. Примером может служить информационный голод, о котором говорили военнослужащие российских подразделений в Крыму три года назад. Во время операции по блокированию украинских силовиков, которые намеревались помещать референдуму, нашим военным редко удавалось почитать местную прессу, не говоря о телевидении. Выхода в Интернет военные не имели по понятным причинам. Информировать о положении дел в это время должно было специздание, но его тогда никто в глаза не видел. Хотя в Севастополе выходила газета «Флаг Родины», которая была не более чем вкладка в центральный печатный орган Черноморского флота.
Уже в Сирии были предприняты шаги по исправлению ситуации. Наши военные, по крайней мере, на авиабазе Хмеймим, получают печатные издания и смотрят ТВ. Но, по всей вероятности, Шойгу имел в виду еще и работу среди мирного населения, когда говорил о наступательном характере информационных операций. Теперь, когда Россия все больше заявляет о своем намерении активно играть на геополитическом поле, такая «спецпропаганда» становится просто жизненно необходимой.
Об этом говорят и сами профессиональные военные журналисты. Например, бывший ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Виктор Литовкин, который сам когда-то окончил ЛВВПУ. Он полностью поддерживает идею Минобороны и Росгвардии о возобновлении подготовки «корреспондентов в погонах». По его мнению, неплохо пишущий журналист без военного образования никогда не будет полноценным аналитиком в сложных вопросах обороны. Между тем военного специалиста проще обучить журналистскому ремеслу.