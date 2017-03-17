Мэр Москвы выделил 62 млн рублей фонду под патронажем Людмилы Путиной
Столичные власти в рамках реализации программы «Социальная поддержка жителей Москвы» выделил на 2017 год в качестве субсидии 620 млн рублей фонду «Центр развития межличностных коммуникаций»
Столичные власти в рамках реализации программы «Социальная поддержка жителей Москвы» выделил на 2017 год в качестве субсидии 620 млн рублей фонду «Центр развития межличностных коммуникаций». Данный фонд, как выяснилось, патронирует бывшая супруга президента России Людмила Путина.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина от 2015 года, фонд под патронажем Людмилы Путиной будет получать финансовую поддержку из бюджета до 2019 года. Так, в 2016 году «Центр развития межличностных коммуникаций» получил 62 млн рублей на свою деятельность. Аналогичные суммы фонд получит в 2017, 2018 и 2019 годах.
Телеканал «Дождь» отмечает, что фонд получил деньги, предназначенные на финансовое обеспечение деятельности госучреждений в Москве. За 62 млн рублей в год фонд должен «создавать условия для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе».
Фондом «Центр развития межличностных коммуникаций» управляет Артур Очеретный. Ранее издание «Собеседник» сообщало, что Очеретный является новым мужем Людмилы Путиной. Согласно выписке из Росреестра на старую квартиру Путиных на Васильевском острове в Петербурге, именно такую фамилию носит сейчас бывшая жена президента России.
В 2015 году указанный фонд заработал 60 млн рублей. В собственности фонда находится так называемый дом Волконского на Воздвиженке. Фонд сдает помещения особняка в аренду компании «Меридиан», которая пересдает их в субаренду.
По данным «Спарк», 99% ООО «Меридиан» принадлежит компании «Интерьерсервис», стопроцентной владелицей которого является Людмила Шкребнева. Шкребнева — девичья фамилия жены президента России.