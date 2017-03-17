Гулять надо по инструкции
Опубликованы рекомендации для желающих присоединиться к воскресным «прогулкам оппозиционеров»
Популярность так называемых оппозиционных прогулок набирает обороты. Уже к середине недели о своем участии в мероприятиях объявили инициативные группы 93-х городов, а к выходным скорее всего будет побит прошлый рекорд – 108 населенных пунктов. Похоже, назрела необходимость в подробной инструкции для новичков.
Рекомендации под названием «Памятка для свободных людей, выходящих на прогулку» была подготовлена движением «Новая оппозиция» и опубликована на сайте «Артподготовка». Движение-инициатор протестных прогулок советуют всем своим последователям ознакомиться с документом.
Главная рекомендация – выходить на улицы в хорошем настроении и быть уверенном в совершенной законности своих действий. В самом начале авторы документа разъясняют, что прогулка не является «публичным мероприятием», не подпадает под законодательство о собраниях и митингах и поэтому ее не нужно согласовывать с властями. Это никак не шествие и демонстрация, потому что: у участников нет наглядной агитации и звукоусиливающей аппаратуры, они не выкрикивают лозунги и речевки, не выдвигают требований и не обозначают целей мероприятия. При соблюдении этих условий власть ничего просто гуляющим людям предъявить не сможет.
Чтобы не дать повода ни для малейшей провокации, памятка рекомендует не брать с собой на прогулку большие сумки и пакеты, ценные вещи и ювелирные украшения (могут быть утеряны или отобраны правоохранительными органами), деньги в крупных купюрах.
Тем более нужно оставить дома оружие и предметы, его напоминающие, в том числе маленькие перочинные ножи, строительные инструменты, громоздкие связки ключей. Алкоголь категорически запрещен, потому что является поводом к задержанию.
А вот что нужно взять обязательно, так это паспорт и его копию – для предъявления полиции. Не помешает перед прогулкой зарядить мобильник и положить на счет достаточно денег.
Памятка регламентирует и прогулочный «этикет». Основное пожелание, и оно выделено большими буквами, - «Улыбайтесь людям». Особенно доброжелательными нужно быть с правоохранительными органами, не материться и не оскорблять их. Не нужно приближаться в экстремистки настроенным людям и лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не поддаваться на провокации. Соблюдать правила движения пешеходов и уступать дорогу встречным людям.
Если же все-таки появилась опасность оказаться в околотке, то прогулку рекомендовано записывать на видео или, что лучше, вести прямую трансляцию по мобильному телефону. И снова – корректность и вежливость прежде всего, потому что оскорбление «при исполнении» образует состав преступления. У полицейского нужно спросить полное звание, имя и причину задержания.
Если участник прогулки оказался в автозаке, то он должен послать родным смс или позвонить, но осторожно, чтобы телефон не отобрали. В ОВД нужно зафиксировать все претензии к полицейским, если они будут, в объяснительной – о недопущении адвоката, лишении права на звонок, отсутствие нагрудного знака у полицейского и т.п. И снова – вежливость и только вежливость, а также настойчивость в отстаивании своих прав.
Лишние подписи под документами авторы инструкции ставить не рекомендуют. Например, никто не обязан подписывать обязательство явиться на следующий день в суд.
Далее памятка подробно описывает действия в суде и после суда. Документ составлен так тщательно и учитывает столько нюансов поведения с правоохранительными органами, что наводит на мысль, что он составлен не без участия профессиональных юристов.