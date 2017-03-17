Оппозиция просит ввести санкции против силовиков и судей, причастных к делу Дадина
Оппозиционеры составили «список Дадина», названный по имени активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное участие в несанкционированных митингах. В этот список вошли чиновники, силовики и судьи, которые имеют отношение к расследованию дела Дадина
Российские оппозиционеры составили «список Дадина», названный по имени активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное участие в несанкционированных митингах. В этот список вошли чиновники, силовики и судьи, которые имеют отношение к расследованию дела Дадина.
Список планируется направить в международные организации, например в ООН, ПАСЕ. Оппозиция рассчитывает, что в отношении фигурантов «списка Дадина» будут введены персональные санкции, как это было сделано с теми, кто попал в «список Магнитского».
В заявлении организации «Движение 14%» отмечается, что «список Дадина» создан с целью применения мер в отношении тех, кто причастен к незаконному преследованию гражданских активистов».
Оппозиционеры отмечают, что в России государственные служащие могут свободно нарушать права человека, совершать преступления против несогласных граждан, назначать уголовные наказания невиновным. При этом сами госслужащие относятся к «касте привилегированных лиц» и не несут никакой ответственности за нарушение законодательства.
В этой связи составители «списка Дадина» просят международные организации ввести персональные санкции к лицам, причастным к незаконному преследованию гражданских активистов.
«Персональные санкции – важная демонстрация того, что преступления перечисленных лиц не останутся незамеченными и повлекут последствия, предусмотренные международными актами», - говорится в заявлении оппозиции.
Оппозиционный активист Ильдар Дадин стал первым и единственным в России осужденным за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Он был осужден на 2,5 года лишения свободы. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения и пытки в сегежской колонии (республика Карелия), где он отбывал наказание. Представители ФСИН обвинения в пытках отвергли, однако Дадина все же перевели в другую колонию.
В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор оппозиционеру, постановил отпустить его на свободу и признал его право на реабилитацию. В свою очередь Конституционный суд рекомендовал изменить статью УК РФ, по которой был осужден Дадин.