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17 марта 00:19

Предприниматели попросили ужесточить ответственность судей за ошибочные приговоры

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил власти усилить ответственность судей за приговоры, вынесенные с нарушениями. Данное предложение будет рассмотрено президентской рабочей группы по мониторингу правоприменения

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил власти усилить ответственность судей за приговоры, вынесенные с нарушениями. Данное предложение будет рассмотрено президентской рабочей группы по мониторингу правоприменения в сфере предпринимательства.

В ходе съезда РСПП вице-президент союза и сопредседатель нижегородского регионального штаба движения «Народный фронт» Виктор Клочай заявил о необходимости ужесточить требования к кандидатам на должность судей, проводить их всестороннюю проверку, а также стимулировать меры привлечения судей к дисциплинарной ответственности за судебные ошибки.

Предприниматель посетовал на закрытость и непрозрачность для общества судебной системы, отсутствие страховки рисков в результате принятия судьями ошибочного решения. Кроме того, высшие инстанции зачастую грешат формальным подходом при рассмотрении жалоб на решение судей.

«С правоприменительной и судебной практикой в нашей стране что-то не так. Принятие судами неправосудных решений говорит либо о непрофессионализме, либо об ангажированности», - заявил Виктор Клочай, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

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