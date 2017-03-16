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16 марта 17:21

Получивший гражданство РФ Стивен с заинтересовался «дальневосточным гектаром»

Известный голливудский актер Стивен Сигал проявил интерес с гектару земли на Дальнем Востоке, который гражданам России выдают на бесплатной основе. Отметим, что г-н Сигал уже имеет российское гражданство

Фото: news.sportbox.ru

Известный голливудский актер Стивен Сигал проявил интерес с гектару земли на Дальнем Востоке, который гражданам России выдают на бесплатной основе. Отметим, что г-н Сигал уже имеет российское гражданство, а значит может претендовать и на «дальневосточный гектар».

Замглавы Росреестра Андрей Приданкин рассказал, что Стивен Сигал еще до того, как стать гражданином России, спрашивал, как можно получить «дальневосточный гектар». Чиновники на это посоветовали актеру для начала решить вопрос с российским гражданством.

Приданкин в беседе с РИА Новости отметил, что на сегодняшний день унего нет информации о том, получил ли Сигал бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке.

Между тем, руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков сообщил, что заявки на «дальневосточный гектар» подали несколько известных иностранных спортсменов, имеющих гражданство РФ. О ком конкретно идет речь, Тимаков не сообщил.

Российское гражданство имеют боксер Рой Джонс-младший, конькобежец Виктор Ан, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

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