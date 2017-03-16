Власти отменили конкурс на строительство спортивного Центра для «школы дочери Путина»
Московские власти отменили проведение госзаказов на проектирование и строительство Центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы, где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова
Московские власти отменили проведение госзаказов на проектирование и строительство Центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы, где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова. Ради строительства Центра на Трехгорном валу планировалось снести музыкальные образовательные учреждения.
В мэрии столицы не объяснили, по какой причине конкурсы на проектирование и строительство Центра были отменены. Ранее родители учеников музыкальных школ в Хамовниках написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили защитить учреждения от сноса.
Итоги тендеров власти должны были подвести 20 марта. Стоимость контракта на строительство Центра акробатического рок-н-ролла оценивалась к 500 млн рублей.
Для строительства центра акробатического рок-н-ролла предполагалось выселить три музыкальных образовательных учреждения: хоровую музыкальную школу имени Чеснокова, музыкальную школу имени Блажевича и Государственное училище духового искусства (ГУДИ).
В начале марта родители учеников музыкальных школ написали открытое письмо на имя главы государства с просьбой остановить снос образовательных учреждений. Автор петиции Ренат Гехт, выпускник ГУДИ и сын основателя училища, сообщил, что снос здания приведет к тому, что «на улице останутся почти тысяча юных музыкантов».
Активные граждане также обращались с жалобами в Общественную палату, Госдуму и мэрию Москвы, однако чиновники пересылали их обращения в те ведомства, на которые они собственно и жалуются.
Ренат Гехт в беседе с телеканалом «Дождь» отметил, что отмена чиновниками конкурса является «результатом общей работы родителей, выпускников и СМИ, которые освещали историю вокруг здания на Трехгорном валу».
Напомним, в феврале 2017 года московские власти разместили тендер стоимостью в 528,3 млн рублей на снос здания и строительство на этом месте спортивного комплекса спортшколы «Хамовники». На этом месте должны построить здание площадью в 5 тысяч кв.м., в котором разместятся залы для спортивной гимнастики, акробатики, хореографии и батута, гостиничные номера для спортсменов из других городов и автостоянка.
Курировать строительство будет сын главы Росгвардии Роман Золотов, заместитель главы департамента спорта и туризма Москвы. Подрядчиком строительства выбрана компания ООО «Магнум» Андрея Орлова.