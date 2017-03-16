Депутаты от ЛДПР предложили провести амнистию в честь годовщины присоединения Крыма
В случае принятия законопроекта, под амнистию попадут осужденные за нетяжкие преступления. Амнистию распространят на несовершеннолетних ...
Российские власти могут провести амнистию ряда осужденных в честь третьей годовщины присоединения Крыма к РФ. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР.
Депутат Ярослав Нилов отметил, что парламент должен чаще пользоваться своим правом принимать постановления об амнистии осужденных граждан.
«Парламент только переизбрался, первая серьезная историческая дата - три года как Крым и Севастополь стали новыми субъектами РФ. В связи с этим полагаем, что Госдума могла бы пойти на этот шаг и объявить амнистию для отдельных категорий граждан», - заявил народный избранник, слова которого приводит РИА Новости.
В случае принятия законопроекта ЛДПР, под амнистию попадут осужденные за нетяжкие преступления. Амнистию распространят на несовершеннолетних, на совершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, на женщин, имеющих несовершеннолетних детей, на беременных и женщин старше 55 лет, на мужчин старше 60 лет, на мужчин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также на инвалидов I,II и III групп.
Амнистия не коснется лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилования, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления и злостные нарушители режима отбывания наказаний.