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Автошколы
Екатерина Тарасова
16 марта 11:54

«Чайников» за рулем хотят понизить в правах

Союз автошкол Москвы предлагает выдавать новичкам временные водительские удостоверения

Представители автошкол совместно с МВД снова готовы обсуждать ограничительные меры для начинающих водителей. По данным ГИБДД, участниками 15% всех дорожно-транспортных происшествий становятся новички за рулем. С этим надо что-то делать, и свои предложения Союз автошкол Москвы готов в марте представить начальнику ГИБДД России Виктору Нилову. Пакет предложений содержит ряд ограничений для начинающих и изменение процесса обучения в автошколах.

Одна из самых интересных инициатив – выдача временных прав – выдвигается не первый раз. Гильдия автошкол, изучив опыт обучения водителей в Европе, ранее ее уже обсуждала. Предполагается, что после успешной сдачи экзаменов выпускник автошколы получит права, действие которых закончится через два-три года. Председатель Гильдии автошкол Сергей Лобарев предполагает, что эти удостоверения будут накладывать определенные ограничения, например, скоростного режима, для своих владельцев. Союз автошкол за то, чтобы ограничений было еще больше.

После испытательного срока водитель, при отсутствии грубых нарушений, получает уже полноценные права. В противном случае он отправляется обратно в автошколу для повторного обучения и сдачи экзаменов. 

Гильдия автошкол выдвигает еще одну идею – разграничить водительские права на любительские и профессиональные. Обучение в автошколе при этом может стать ступенчатым: начальный курс для всех, а затем продвинутый для тех, кого права будут «кормить». Это водители такси, автобусов, грузовых машин.

Для профессионалов за рулем будут введены дополнительные дисциплины для изучения правил перевозки грузов, основ логистики, движения с прицепом, езды в колонне и т.п.

Кроме того, предлагается к обязательному набору документов водителя – правам, свидетельству о регистрации ТС и страховке – добавить медицинскую справку. Для этого нужно внести изменения в соответствующий пункт ПДД. Представители Союза автошкол озабочены тем, что сегодня медсправка нужна только при получении или замене прав, то есть раз в десять лет. А надо бы, чтобы о здоровье водителя мог справиться каждый инспектор ГИБДД при проверке документов. Есть и более смягченный вариант – справку должны предъявлять только начинающие водители.

Ограничение максимальной скорости для новичков – это настолько назревший вопрос, что его обсуждают в МВД даже без участия представителей автошкол. В полиции предлагают запретить начинающим (чей стаж менее двух лет) развивать скорость более 70 км/ч. Однако как раз в этом вопросе в Гильдии автошкол не согласны с чиновниками. Сергей Лобарев говорит, что подобная мера вначале, действительно, позволит снизить аварийность. Но по окончании ограничительного срока водитель, который не имеет навыка скоростного вождения, окажется к нему не готов. И в этом случае риск ДТП снова возрастет.

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