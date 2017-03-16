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16 марта 11:46
Тарощина Слава

Обозреватель «Новой газеты»

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Перемена фронта

Информационная пирамида вытеснила информационный повод

Соловьев с Киселевым медленно, но верно теряют лидерские позиции. Они более не способны ничем удивить публику. Уж на что сотрясает основы генерал-полковник Ивашов в «Воскресном вечере», объясняя засуху в Сирии происками климатического оружия США, а катарсиса все нет. Он, катарсис, вместе с рейтингом утек в иную, неполитическую сферу.

Перемена фронта стремительна. Украину с Америкой теснят на обочину изнасилованные несовершеннолетние девушки. Только-только Диана из Ульяновска со щедрой подачи Малахова почти добралась до рейтинга Путина, как вечный конкурент Корчевников нанес ответный удар: выдвинул на передний край борьбы за доли и проценты Ульяну из Арзамаса, изнасилованную сразу тремя юношами. Впрочем, волею судеб и телепродюсеров обиженные малолетки отходят на второй план, уступая место людям с ограниченными возможностями.

Прелюдию к теме исполнили Познер с Литвиновой, которых угораздило стать членами жюри «Минуты славы». В одном выпуске они вроде бы как оскорбили танцора с одной ногой, а в другом вроде бы как попросили у него прощения. Еще не до конца выгорел скандал с Познером и Литвиновой, а уже запылал новый: на «Евровидение» от России выбрана Юлия Самойлова, поющая в инвалидной коляске. Канальские эксперты бьются в истерике. Накал страстей такой, будто Юля намерена въехать на песенный конкурс не в коляске, а на танке. Артема Шейнина с его «Первой студией» смотрю с выключенным звуком — так интересней и безопасней для здоровья. Знаю, что он уже привычно переместился на свой персональный майдан и принялся глаголом жечь Украину, которая вроде бы может не пустить на конкурс Юлю, поющую год назад в Крыму. Ключевое слово «вроде бы», но скандал набирает мощь. К вечеру крепнет убеждение: пропаганда сделает все возможное и невозможное для превращения конкурса в спецоперацию.

Скандалы входят в сценарии телепрограмм, как нож в масло. Новая эпоха вступает в пору цветения: информационный повод окончательно вытесняется информационной пирамидой. И даже когда формальный повод есть, как в случае с Юлей, о нем моментально забывают. Никто не обсуждает вокал, все осуждают Украину. Осуждение всего сущего — свежая национальная идея. Публичная истерика доведена до ритуала.

Меньше всего на свете ТВ занимают проблемы инвалидов и несовершеннолетних. В информационных пирамидах знак вытесняет суть. Единственный залог успеха — скандал. Вершина жанра случилась в шоу «Холостяк». Здесь неожиданно материализовалась небезызвестная Леся Рябцева. Лесе не везет. Пламенное разоблачение Касьянова (канал НТВ) не принесло девушке особых политических дивидендов. Ее даже не изнасиловали, как Диану и Ульяну, а в ящик очень хочется. Одновременно хочется выйти замуж. От безнадежности «королева скандала», как она сама себя уважительно называет, стала одной из 25 потенциальных невест «Холостяка». Занимается привычным делом, помаленьку интригует, разлагает дружный коллектив невест изнутри.

Жалко Диану, Ульяну, Юлю и даже Лесю. Жалко всех жертв маркетинговых ходов от кремлевских и телевизионных башен. С подачи Литвиновой в оборот запущено словечко «ампутант». Так она в качестве судьи конкурса «Минута славы» назвала профессионального танцора Евгения Смирнова. Рената просто ошиблась адресом. Ампутанты — это не те, которые лишены рук и ног, а те, у кого отсутствует душа. Из всех искусств самым важным для них является искусство манипуляции. Кстати, Литвинова и Познер — такие же жертвы изощренного маркетинга, как Диана с Ульяной. Хотя их уж точно не жалко. Обидно только, что сюжет с нехорошим душком оставил в тени главный вопрос, который затронул Познер. Владимир Владимирович, человек порядка, хотел уточнить правила игры, определить границы этики и эстетики в этом и других подобных шоу.

Но в том-то все и дело: у духовных ампутантов нет границ. Даже лучший из лучших Первый канал не гнушается заимствовать приемы «Дома-2». Игра в манипуляции оказалась очень заразной. Следующий пассаж посвящаю тем, кто еще сомневается в связи между скандалом в «Минуте славы» и выбором певицы для «Евровидения». Недавно Лариса Гузеева слезно повествовала в ящике о том, что разводится с мужем. Народ скорбел, пока ему не явили чудо — ушедший муж, по совместительству ресторатор, ведет теперь вместе с якобы обманутой женой новую кулинарную программу «ТилиТелеТесто». Название удачно маркирует не только конкурс пекарей, но и все пространство ТВ.

Мыслительный процесс упразднен. Творчество бессмысленно. Креатив обесценен. Зачем, спрашивается, Урганту мучительно искать (и часто находить) свой язык? Зачем мучительно искать (и часто не находить) остроты и шутки, оттеняющие звенящий абсурд? Зачем ему дан дар портретировать хоть эпоху, хоть гостей двумя-тремя убийственными штрихами? Вопросы риторические. Не нужно трудиться, искать форму и формат. Нужно просто пригласить в студию Наталью Поклонскую. Она придет в ярком макияже, облегающем платье и вдохновенно споет «Мурку» в компании «Прожектораперисхилтон». Катарсис обеспечен. Все, что останется четверке осветителей хармсовского пространства, так это не дать прокурорствующей даме проронить ни слова — как бы чего не замироточило вблизи.

Источник - Новая Газета

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