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Общество
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
здравоохранение
Дмитрий Михайлов
16 марта 00:10

Медицина вне закона

Повышая статус людей в белых халатах, чиновники от медицины пытаются спасти врачей от криминала. А кто спасет нас от самой медицины?

На фоне участившихся случаев криминального нападения на врачей и медицинский персонал больниц, амбулаторий и «скорой помощи»  Минздрав РФ во главе с Вероникой Скворцовой разработал законопроект, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов.

Повод для беспокойства есть - независимые эксперты считают, что в год на врачей совершается примерно 100 000 физических нападений (в том числе и с применением оружия), и число это в последние годы неуклонно растёт.

Медиков калечат и убивают и громкая трагедия в Норильске осенью прошлого года – тому лишнее подтверждение. Тогда пациент кожно-венерологического диспансера, недовольный лечением, расстрелял в упор своего врача,  оставив  сиротой четырехлетнего малыша.

А сколько ежедневных угроз и оскорблений раздается в адрес врачей – похоже, никто даже и подсчитывает. Внесение и одобрение Госдумой РФ указанного законопроекта, позволит внести изменения в Уголовное Право, что, на деле, по мнению медчиновников, защитит врачей от угроз и физических посягательств на его жизнь и здоровье и не позволит преступникам и дебоширам отделываться «легким испугом» в виде небольших штрафов или административных арестов.

Забытая клятва или кто на что учился?

В редкую стёжку, но есть правда в словах главы Минздрава – пришло время защищать врачей на официальном уровне, с помощью закона. И погибших и пострадавших медиков по-человечески жаль. Однако, минздравовский законопроект выглядит однобоким – с учетом того, что на свете существуют не только убийцы врачей, но и врачи-убийцы. И примеров тому в сотни раз больше тех, где жертвами предстают медики.

В Красноярском крае 14-летняя девочка умерла, получив ушиб ноги после падения на ледяной горке. Жители обвиняют врачей, которые поставили неверный диагноз и не оказали нужную девочке помощь. По словам родственников, врач-хирург поставила школьнице диагноз "артрит", назначила обезболивающее, направила на анализы и отпустила домой. Однако на выходных школьнице стало хуже, приехавший на вызов фельдшер сделал обезболивающий укол, но госпитализировать девочку отказался, сославшись на то, что в понедельник всё равно нужно было прийти в больницу на приём.

Потом снова была «скорая» - два раза подряд. Но пока фельдшеры думали, что делать – ребенок умер. По предварительному заключению патологоанатомов, у пострадавшей начался сепсис, что, предположительно, и стало причиной смерти. Родственники опубликовали петицию и требуют привлечь к ответственности врачей ЦРБ. Однако, по итогам проверки увольнений так и не последовало.

Может, от того – что в небольшом населенном пункте Уяр эта больница единственная, зарплаты так себе, а условий минимум. То есть, врачей в эту глухомань и калачом не заманишь – тем более, и калача-то никакого нет. Уволишь этих – кто работать будет?

Вот и выходит, что нищая региональная медицина провоцирует безнаказанность. Безнаказанность провоцирует равнодушие к людям и забывчивость к клятве Гиппократа. А все, кто хотел достичь большего, уехали в большие города – в глубинках остались лишь врачи-пенсионеры или врачи-«троечники». Да и тех не хватает. Так что кто кого уволит, если некем заменить преступника в белом халате – как в истории  в Тверской области, где единственный на округу сельский врач в ответ на просьбу приехать к больному ребенку, ответила, что у нее выходной. А мальчонка умер.

Да, СК затеяло проверку – только кто вернет малыша убитым горем близким?

Хотя глава Минздрава госпожа Скворцова не раз публично заявляла, что у нее все под контролем и дефицита кадров в отечественном здравоохранении нет.

Да что говорить о дальних селах, когда в крупных городах бардак бардаком. Недавняя эпидемия ОРви в Перми ясно показала – у местных медиков заниматься здоровьем людей нет ни возможностей, ни желания.

Вспоминает молодая мама Елена, звонившая в «03», когда у ее 4-летнего сына подскочила температура до 38,5: «Сказали: «Ждите» и бросили трубку. Час, другой, третий… Звоню еще – говорю сыну совсем плохо… Приехали почти в десять вечера… Девять часов настоящего ада…».

И, по признанию Елены, ее случай – далеко не единственный. Причины? Оказывается, в Перми во всей красе действует так называемый «медицинский капитализм». Все машины «03» принадлежат частным компаниям, которые они сдают в аренду. Пермские СМИ сообщали, что скоро сразу девять районных подстанций скорой помощи города останутся без машин. Срок действия контракта с поставщиками услуг – на остатке, а конкурс на поставку автомобилей даже не был включен в план-график местного Минздрава.

Кроме того, водители скорой помощи в Перми не раз объявляли забастовку по поводу задержки выплат частными компаниями. При зарплате от 8 тысяч рублей водитель несёт финансовую ответственность за всё: от нарушения правил дорожного движения до ремонта машины. Как рассказал сотрудник скорой помощи, на базе, куда автомобили отправляют для технического обслуживания, нет зимней и летней резины, тормозных колодок и машинного масла. А "новые" авто на проверку оказываются б/у, да и используют зачастую не по назначению – например, для развозки… мяса.

И пермский бардак в «03» не одинок. На Рязанщине, как пояснял замминистра здравоохранения области Олег Митин, не существует деления на взрослые и детские бригады скорой помощи. Так же, как и нет регламента количества педиатрических бригад из количества населения. В самой Рязани работают 43 бригады, которые ездят и к детям, и к взрослым, не разделяя вызовы на обычные и срочные. А иногда не приезжают вовсе, если вызов, к примеру, был повторный. Хотя главный «медик» страны публично заявляла: Минздрав ограничений на вызовы «Скорой» вводить не будет – сколько раз вызовут – столько «скорая» и приедет.

Ау, госпожа Скворцова - спуститесь с Кремля на землю: вы о какой стране вообще говорите?

А чем лечат и ставят диагнозы медики – это вообще дикий ужас. В подмосковном Видном фельдшер, приехавший на вызов к больному ребенку, подсвечивал в детское горло… фонариком от айфона!

А если даже врач и правильно ставит диагноз, помочь может далеко не всегда. Причина - банальная нехватка: инсульт лечат глицином, поскольку изъяли месидол; успокаивающие капли вроде пустырника и корвалола запретили – их, нарушая регламент,  врачи покупают сами.

Но не все медики пытаются лечить из «ничего» - некоторые в лечении больных вообще не видят смысла. В Петропавловске-Камчатском персонал «скорой» отказал онкобольному в госпитализации со словами: «А смысл?», и предложил проблему решать самостоятельно. Близкие больного прокомментировали ситуацию в соцсетях, вызвав бурные споры – в ответ на которые к больному приехала та же «скорая» и без лишних слов увезла в больницу.

А вот жительница Иваново, которую медики везти в стационар отказались в виду незначительности случая, соцсетями воспользоваться не успела – через некоторое время она впала в кому и умерла.

Да и больница, куда попадает пациент, в надежде на выздоровление, иногда бывает прямой дорогой в морг. Где, кто и чем лечит, красноречиво говорит случай на Камчатке, где разгорелся скандал, связанный с установкой сердечникам в главном сосудистом центре региона просроченных стентов (каркас в виде сетки из медицинской стали или специального пластика, который вводится в артерию и устанавливается в узких местах сосуда, тем самым раздвигая его для лучшего кровообращения).

Крайним сделали главврача, которого быстренько «ушли» - хотя не он лично закупал «просрочку». Его дело – лечить тем, что дали. Только СКР возбудил дело против него – а те, кто закупал, теперь спокойно закупают «некондицию» для других больниц.

Голодный врач – что обезьяна с гранатой?

Страшные случаи убийственной медицины можно рассказывать бесконечно. А причины этого медицинского беспредела перечислить можно  в два счета: убогое образование, отсутствие условий для полноценной работы, пресловутые мизерные зарплаты, которые чиновники упорно называют «нормальными», банальное разворовывание бюджетных денег.

  Да, «отбытие номера» на работе, где от тебя зависит жизнь человека – это лишь последствие нынешней политики Минздрава в лице госпожи Скворцовой, которая, то кормит врачей обещаниями «хорошей жизни» с сумасшедшими зарплатами в самой ближайшей перспективе, а то, забывая о том, что врачи – это тоже люди, которые сами хотят кушать и семьи свои кормить, открыто говорит о том, что «главной мотивацией врачей должна быть не зарплата, а… самореализация».

  О том, как врачи самореализовываются на «голодный желудок», пояснил в конце прошлого года председатель СКР Бастрыкин. По его словам в 2016 году 352 человека погибли вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи – из них 142 ребенка».

  И это только то, что доказали. Корпоративную круговую поруку в медицинских кругах никто не отменял и, отменять не собирается. Вообще, с учетом ошибок врачей дело обстоит сложно: статистики, сколько россиян погибает из-за неумышленных заблуждений медицинских работников, в стране нет.

  «Данные не только об ошибках недоступны, их никто не собирает, — говорит доктор медицинских наук Василий Власов - профессор НИУ ВШЭ, президент межрегиональной общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины»  Василий Власов. - Росздравнадзор, который должен был бы проводить проверки и иметь статистику, не делает этого. Вообще не проверяет качество медицинской деятельности. Научные исследования в этой сфере не поощряются, мне неизвестно ни одного исследования частоты ошибок на материалах российских больниц и поликлиник. Даже просто статистика работы медицинских организаций в России «закрыта». То есть она не секретная, ее просто не предоставляют. Почему? Думаю, потому, что даже неполная статистика о смертях и осложнениях лечения в наших больницах способна поразить до потери пульса». 

«Врач-троечник – это оружие массового поражения» - говорят специалисты, знакомые с проблемой не понаслышке. «Врач-троечник – это порождение нынешней системы здравоохранения» - хочется добавить с прозрачным намеком на то, что если сегодня врачей открыто называют костоломами, не пора ли сменить главного… костолома?

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