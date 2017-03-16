Меню
Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Общество
16 марта 00:24

Волгоградские чиновники объяснили «сиротский» стенд региона на «Интурмаркете» отсутствием денег

В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Участниками выставки среди прочих являются российские регионы, которые обычно стараются по максимум раскрыть свой туристический потенциал

Фото: Facebook/Андрей Ващенко

В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Участниками выставки среди прочих являются российские регионы, которые обычно стараются по максимум раскрыть свой туристический потенциал.

Их всех участников текущей выставки больше всех отличилась Волгоградская область. В социальных сетях появились фотографии стенда этого региона, оформленного, как отметили интернет-пользователи, в стиле минимализма.

Стенд региона представляет собой закуток со столом, двумя стульями и вывеской «Волгоградская область». «А вот так, креативно, выглядит стенд нашего региона на международной выставке «Интурмаркет», Москва, Экспо», - подписал фотографию ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко.

«А вы что хотели? Легко не будет!», - прокомментировал фотографию депутат Волгоградской областной думы Владимир Попов.

Между тем, другие российские регионы подошли к выставке с большей ответственностью. Например, стенд Алтайского края был оформлен в виде гор и водопадов.

Директор ГКУ «Агентство развития туризма Волгоградской области» Майя Власова, комментируя фотографии с «Интурмаркета-2017», объяснила «сиротский» вид регионального стенда отсутствием денег.

«Финансирования для участия в этой выставки не было предусмотрено, поэтому в плане мероприятий эта выставка не значилась! Поэтому ни Агентство развития туризма, ни комитет экономики Волгоградской области ни даже комитет молодежной политики и туризма Волгограда не имеет к появлению этого стенда никакого отношения», - заявил Власова.

Теги: Отдыхаем в России
Читайте также
Ростуризм предложил распространить туристические фингарантии на отдыхающих в России
В Петербурге таксист выставил иностранному туристу счет на 16 тысяч рублей за 17 км пути
Горнолыжные курорты Красной Поляны объединят в единую зону катания
Сейчас на главной
здравоохранение
Медицина вне закона
На фоне участившихся случаев криминального нападения на врачей и медицинский персонал больниц, амбулаторий и «скорой помощи» Минздрав РФ во главе с Вероникой Скворцовой разработал законопроект, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов.
Горячие новости
Шашлык за полмиллиона рублей
На сайте госзакупок появилась заявка от комитета правительства Чечни по государственному заказу с забавным названием «Шашлык-Машлык». Стоимость контракта составляет 550 тысяч рублей
Горячие новости
«Спасибо Путину за Крым!»
Ректорат Томского госуниверситета власти обязали привести на митинг не менее 500 студентов и преподавателей. Об этом говорится в письме на имя ректора вуза за подписью вице-губернатора Томской области Алексея Пушкаренко, копия которого попала журналистам
Бизнес
Эвакуаторы вне закона
Москвичи почти свыклись с тем, что эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» строго «бдят» за соблюдением ПДД на улицах столицы. Но самая большая несправедливость в том, что те самые правила дорожного движения, на страже которых стоят эвакуаторщики, нарушаются ими сплошь и рядом.
Горячие новости
Москвичи требуют отменить запрет на парковку около больниц
Москвичи начали сбор подписей под петицией с требованием отменить запрет на стоянку автомобилей около крупнейшей в столице инфекционной больницы №2 расположенной на 8-й улице Соколиной горы
коррупция
Credo Сергея Собянина
Последствия собянинской программы «Моя улица» по благоустройству Москвы - торчащие «клыки» тротуарной плитки, темные улицы и легко «освоенные» неизвестно на что миллиарды рублей - не единственный образец плачевного итога беспримерных по своей циничности коррупционных чиновничьих схем.
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Отпустят с миром
Следственные органы могут закрыть уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, либо переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Напомним, что сейчас бывший министр обвиняется в вымогательстве
Горячие новости
Премия как улика
Крупная премия, выплаченная руководителю ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Первой фигуранткой этого дела стала чиновница из Министерства коммуникаций и связи
Горячие новости
Жильцов «хрущевок» освободят от налога на недвижимость
В Москве владельцев квартир в домах, которые планируется снести до конца 2018 года, освободят не только от уплаты взносов на капитальный ремонт, но и от налога на имущество после заселения в новые квартиры
Горячие новости
Власти Москвы пообещали заменить «вставшую на ребро» плитку на Манежной площади
В Департаменте капитального ремонта столицы прокомментировали сообщения о разрушившейся гранитной плитке на Манежной площади и пообещали ее заменить в мае текущего года
технологии
Десять ступеней в будущее
Ежегодно журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review публикует свою версию топ-10 самых перспективных технологий. Издатели останавливают свое внимание именно на прорывных достижениях, которые серьезно повлияют на разные сферы нашей жизни – от быта до способов научного познания мира.
Горячие новости
Президент призвал прокуратуру активней бороться с «разбазариванием» бюджетных денег
Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры призвал ведомство активней следить за финансовой дисциплиной государственных служащих ...
Горячие новости
Российскую «дочку» Apple признали виновной в координации цен на iPhone
Российское дочернее предприятие американской корпорации Apple признали виновным в координации цен на смартфоны iPhone. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Теперь «дочке» Apple грозит штраф
Министерство обороны
«Дырявые» контракты российского минобороны
Арктика для Кремля на сегодня – одно из главных военно-политических направлений. «Научные» экспедиции, военные учения и, конечно же, закрепление на «завоеванных» высотах. И не банальное окапывание – а серьезные стройки, чтобы показать всему миру – мы здесь надолго.
Горячие новости
Российские чиновники обустраиваются в Крыму
Российские государственные учреждения активно обустраивают резиденции и госдачи в Крыму, которые перешли в собственность РФ после присоединения полуострова. На сайте госзакупок появилось несколько многомиллионных контрактов на благоустройства госдач
недвижимость
Сдам. Дорого
Если у вас появилась пара сотен тысяч евро, не спешите откладывать их на депозит. Лучшее средство для получения дохода с валюты – покупка недвижимости за рубежом для сдачи в аренду. Валютные депозиты в крупных российских банках могут принести вкладчику менее 2% годовых, в то время как инвестиции в заграничное жилье – до 4-5%.
Горячие новости
В России могут легализовать драки между футбольными фанатами
В России могут легализовать драки между футбольными болельщиками в формате «стенка на стенку». С таким предложением выступил депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев
Горячие новости
Властям разрешат вводить плату только за въезд в исторические места города
Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект, который разрешит региональным властям вводить плату за въезд в города. Ранее этот документ уже был принят парламентариями в первом чтении