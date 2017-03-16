Волгоградские чиновники объяснили «сиротский» стенд региона на «Интурмаркете» отсутствием денег
В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Участниками выставки среди прочих являются российские регионы, которые обычно стараются по максимум раскрыть свой туристический потенциал
В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Участниками выставки среди прочих являются российские регионы, которые обычно стараются по максимум раскрыть свой туристический потенциал.
Их всех участников текущей выставки больше всех отличилась Волгоградская область. В социальных сетях появились фотографии стенда этого региона, оформленного, как отметили интернет-пользователи, в стиле минимализма.
Стенд региона представляет собой закуток со столом, двумя стульями и вывеской «Волгоградская область». «А вот так, креативно, выглядит стенд нашего региона на международной выставке «Интурмаркет», Москва, Экспо», - подписал фотографию ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко.
«А вы что хотели? Легко не будет!», - прокомментировал фотографию депутат Волгоградской областной думы Владимир Попов.
Между тем, другие российские регионы подошли к выставке с большей ответственностью. Например, стенд Алтайского края был оформлен в виде гор и водопадов.
Директор ГКУ «Агентство развития туризма Волгоградской области» Майя Власова, комментируя фотографии с «Интурмаркета-2017», объяснила «сиротский» вид регионального стенда отсутствием денег.
«Финансирования для участия в этой выставки не было предусмотрено, поэтому в плане мероприятий эта выставка не значилась! Поэтому ни Агентство развития туризма, ни комитет экономики Волгоградской области ни даже комитет молодежной политики и туризма Волгограда не имеет к появлению этого стенда никакого отношения», - заявил Власова.