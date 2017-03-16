Чеченские власти разместили госзаказ под названием «Шашлык-Машлык» на полмиллиона рублей
На сайте госзакупок появилась заявка от комитета правительства Чечни по государственному заказу с забавным названием «Шашлык-Машлык». Стоимость контракта составляет 550 тысяч рублей
На сайте госзакупок появилась заявка от комитета правительства Чечни по государственному заказу с забавным названием «Шашлык-Машлык». Стоимость контракта составляет 550 тысяч рублей.
Речь идет не о покупке шашлыка на полмиллиона бюджетных рублей, как может показаться на первый взгляд, а об организации тематического фестиваля.
Мероприятие «Шашлык-Машлык» должно пройти в туристическом комплексе «Кезеной-Ам». Согласно конкурсной документации, исполнитель госзаказа должен обеспечить трансфер не менее 50 гостей из аэропорта Грозного, их проживание в гостинице уровня «четыре звезды» в течение двух дней.
Также заявка предусматривает установку не менее 30 круглых шатров диаметром не менее 5 метров и не менее 30 мангалов, поставку дров для розжига, сувениров «кристалл «Сердце Чечни» (не менее 50 штук) и открыток «Шашлык-Машлык» (не менее 1 тысячи штук).
Фестиваль шашлыка должен пройти в апреле. Рассмотрение заявок участников будет проводиться до 16 марта, а победителя тендера выберут 20 марта.