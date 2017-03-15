Студентов в принудительном порядке сгоняют на митинг в честь присоединения Крыма
Ректорат Томского госуниверситета власти обязали привести на митинг не менее 500 студентов и преподавателей. Об этом говорится в письме на имя ректора вуза за подписью вице-губернатора Томской области Алексея Пушкаренко, копия которого попала журналистам
Студентов Томского государственного университета в принудительном порядке собирают на митинг в честь третьей годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации. Митинг состоится 18 марта.
Ректорат Томского госуниверситета местные власти обязали привести на митинг не менее 500 студентов и преподавателей. Об этом говорится в письме на имя ректора вуза за подписью вице-губернатора Томской области Алексея Пушкаренко, копия которого попала журналистам.
В письме речь идет не только о числе участников митинга, но и указаны лозунги для участия в акции. Участникам митинга-концерта, в частности, предлагаются лозунги «Счастливы вместе!», «Путин - спаситель Крыма и Севастополя!», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь!», «ВВП- Вежливо! Вовремя! Правильно!», «Россия - Крым - единство!», сообщает агентство новостей ТВ2.
«В целях поддержки общероссийской акции и патриотического воспитания молодежи просим Вас организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек», - говорится в письме.
В администрации Томской области заявили, что данное письмо является частной инициативой вице-губернатора. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.
Напомним, что в прошлом году студенты российских вузов и работники бюджетных организаций также жаловались на принудительное участие в митингах, посвященных годовщине присоединения Крыма к России.