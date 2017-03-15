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15 марта 12:48

Москвичи потребовали от властей отменить запрет на парковку около СПИД-Центра

Москвичи начали сбор подписей под петицией с требованием отменить запрет на стоянку автомобилей около крупнейшей в столице инфекционной больницы №2 расположенной на 8-й улице Соколиной горы

Москвичи начали сбор подписей под петицией с требованием отменить запрет на стоянку автомобилей около крупнейшей в столице инфекционной больницы №2 расположенной на 8-й улице Соколиной горы. На данной территории расположены несколько больничных корпусов, единственный в городе СПИД- центр, в том числе детский, а также роддом. Однако по решению столичного департамента транспорта пациенты лишились возможности парковаться в шаговой доступности от медицинского учреждения.

Авторы петиции отмечают, что из-за действия департамента вице-мэра Максима Ликсутова, подъехать к больнице на автомобиле стало невозможным. В итоге нуждающиеся в медицинской помощи граждане вынуждены искать место для стоянки вдали от больницы, а затем идти пешком. При этом «Центр организации дорожного движения» лишил москвичей возможности даже кратковременной остановки около медучреждения, установив соответствующие дорожные знаки.

«В 500-х метрах от больницы пока оставили чахлую парковку на 6 - 8!  машин на которой яблоку негде упасть. В примыкающих и пока не перекрытых шлагбаумами дворах творится самый настоящий армагеддон, который безусловно ухудшает условия жизни местных жителей», - говорится в петиции на имя президента России Владимира Путина.

Авторы документа отмечают, что в ЦКБ 2 со всей Москвы приезжают вич-инфицированные, в том числе дети. Многие взрослые пациенты физически не в состоянии нормально передвигаться пешком, поэтому их привозят на машинах. Кроме того, больница расположена в месте, где рядом нет станции метро, поэтому добираться до нее нужно на автобусе, маршрутке или трамвае, а затем пешком.

Однако столичных чиновников проблемы больных людей, судя по всему, не волнуют. Специалисты «ЦОДД», установив знаки 3.27, предлагают больным людям добираться «хоть ползком на животе».

Авторы петиции и подписавшиеся требуют от властей прекратить издевательства над ВИЧ-инфицированными пациентами СПИД-Центра Москвы и организовать адекватную по размерам парковку у больницы, а также отменить запрет на остановку автомобилей на 8-й улице Соколиной горы у здания больницы.

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