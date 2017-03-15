Уголовное дело против экс-министра Улюкаева закроют по решению президента
Следственные органы могут закрыть уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, либо переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Напомним, что сейчас бывший министр обвиняется в вымогательстве
Следственные органы могут закрыть уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, либо переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Напомним, что сейчас бывший министр обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере.
Высокопоставленный источник телеканала «Дождь» сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время даст отмашку на освобождение Алексея Улюкаева.
По словам чиновника, дело о вымогательстве против экс-министра могут либо закрыть, либо переквалифицировать на статью о превышении полномочий.
Алексей Улюкаев был задержан в середине ноября 2016 года. Министра поместили под домашний арест, а затем он был уволен с должности главы Минэкономразвития.
Улюкаева обвиняют по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». По версии следствия, министр вымогал у «Роснефти» взятку в размере 2 млн долларов за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти».
По неофициальным данным, Алексей Улюкаев передал просьбу главе «Роснефти» Игорю Сечину о вознаграждении за одобрение сделки через президента ВТБ Андрея Костина.
Источники «Дождя» из окружения экс-министра сообщили, что Улюкаев был недоволен тем, что «ВТБ-капитал» получил за организацию приватизации «Башнефти» из бюджета 30 млн долларов и сообщил об этом своему другу Костину.
Затем Улюкаев якобы попросил Костина передать главе «Роснефти» просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации «Башнефти».