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15 марта 10:54

Уголовное дело против экс-министра Улюкаева закроют по решению президента

Следственные органы могут закрыть уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, либо переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Напомним, что сейчас бывший министр обвиняется в вымогательстве

Фото: agenda-u.org

Следственные органы могут закрыть уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, либо переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Напомним, что сейчас бывший министр обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере.

Высокопоставленный источник телеканала «Дождь» сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время даст отмашку на освобождение Алексея Улюкаева.

По словам чиновника, дело о вымогательстве против экс-министра могут либо закрыть, либо переквалифицировать на статью о превышении полномочий.

Алексей Улюкаев был задержан в середине ноября 2016 года. Министра поместили под домашний арест, а затем он был уволен с должности главы Минэкономразвития.

Улюкаева обвиняют по статье  «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». По версии следствия, министр вымогал у «Роснефти» взятку в размере 2 млн долларов за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти».

По неофициальным данным, Алексей Улюкаев передал просьбу главе «Роснефти» Игорю Сечину о вознаграждении за одобрение сделки через президента ВТБ Андрея Костина.

Источники «Дождя» из окружения экс-министра сообщили, что Улюкаев был недоволен тем, что «ВТБ-капитал» получил за организацию приватизации «Башнефти» из бюджета 30 млн долларов и сообщил об этом своему другу Костину.

Затем Улюкаев якобы попросил Костина передать главе «Роснефти» просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации «Башнефти».

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