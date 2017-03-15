В уголовном деле о премии главе «Почты России» в 95 млн рублей появился первый фигурант
Крупная премия, выплаченная руководителю ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Первой фигуранткой этого дела стала чиновница из Министерства коммуникаций и связи
Крупная премия, выплаченная руководителю ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Первой фигуранткой этого дела стала чиновница из Министерства коммуникаций и связи. Директор департамента организационного развития министерства Ирина Лаптева подозревается в превышении должностных полномочий. К самому получателю премии, размер которой сильно возмутил генпрокурора Юрия Чайку, претензий пока нет.
Следственный комитет России возбудил в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, совершенных в пользу главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.
По версии СКР, в компетенцию г-жи Лаптевой входит формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных ей организаций, в частности, «Почты России».
В материалах следствия отмечается, что чиновница Минкомсвязи необоснованно распорядилась о выплате главе «Почты России» зарплаты в 2014-2015 годах в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей. Таким образом, сумма причиненного ущерба выросла с 95 млн рублей до 128 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной Генеральной прокуратурой. Ранее глава ведомства Юрий Чайка назвал размер премии Страшнову «наглостью».
По данным прокуратуры, размер выплаты Дмитрию Страшнову определялся на основании отчета «Почты России» об итогах работы в 2014 году. Чистая прибыль ФГУПа за 2014 год составила по документам 1,2 млрд рублей, однако это стало возможным в связи с тем, что предприятие получило из бюджета 5,4 млрд рублей. По расчетам Генпрокуратуры, премия главы «Почты России» должна была составлять не более 3,2 млн рублей.
В ФГУП «Почта России» и Минкомсвязи заявили, что премия Дмитрию Страшнову была начислена и выплачена без нарушений законодательства.