Власти Москвы пообещали заменить «вставшую на ребро» плитку на Манежной площади
В Департаменте капитального ремонта столицы прокомментировали сообщения о разрушившейся гранитной плитке на Манежной площади и пообещали ее заменить в мае текущего года
Московские власти прокомментировали сообщения о разрушившейся гранитной плитке на Манежной площади. В Департаменте капитального ремонта столицы заявили, что эта плитка была уложена еще в 1997 году, но пообещали ее заменить в мае текущего года.
Глава Департамента Алексей Елисеев в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что в рамках работ по благоустройству центра столицы вместе с заменой разрушенной плитки будут проведены работы по усилению и замене бетонного основания, а также по водоотведению и ремонту инженерных систем.
Чиновник сообщил, что плитка на Манежной площади разрушилась из-за старости. Ее якобы уложили еще в 1997 году перед празднованием 850-летия столицы. Однако сотрудники близлежащих кафе рассказали, что плитку меняли в конце 2016 года.
Рабочие не смогли завершить работы в срок, поэтому под свежую плитку попал снег, который растаял с наступлением тепла. Из-за этого под плитками образовались неравномерные пустоты.
Президент агентства «Красная площадь» Елена Кавтарадзе-Тарасова в своем Facebook отметила, что «вставшая на ребро» плитка сделана из некачественного материала.
«Кое-кто обещал, что гранитная плитка будет лежать без ремонта долгие годы. Теперь мы видим цену обещаниям…. Безопасная комфортная зона не получилась. Доброжелательная среда так и осталась лишь в мечтах горожан, в дутых рапортах чиновников и статьях продажных блогеров», - написала на своей странице Кавтарадзе-Тарасова.