Президент призвал прокуратуру активней бороться с «разбазариванием» бюджетных денег
Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры призвал ведомство активней следить за финансовой дисциплиной государственных служащих ...
Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры призвал ведомство активней следить за финансовой дисциплиной государственных служащих и препятствовать «разбазариванию» бюджетных средств.
«В сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль», - заявил глава государства.
Глава государства добавил, что для обеспечения интересов граждан и государства, работникам прокуратуры самим нужно быть «кристально честными и эффективными в борьбе с коррупцией».
«И доверие людей нужно безусловно оправдывать, причем каждый день в практической, ежедневной работе», - отметил Владимир Путин.
В свою очередь генпрокурор Юрий Чайка сообщил о том, что в рамках борьбы с коррупцией прокурорами заявлено 30 исков об обращении в доход государства имущества чиновников на сумму свыше 2 млрд рублей.
В ходе изучения материалов, полученных по итогам контроля за расходами было выявлено, что это имущество покупалось на доходы, на которые нет документального подтверждения об их законности.