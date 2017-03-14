Российскую «дочку» Apple признали виновной в координации цен на iPhone
Российское дочернее предприятие американской корпорации Apple признали виновным в координации цен на смартфоны iPhone. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Теперь «дочке» Apple грозит штраф
Российское дочернее предприятие американской корпорации Apple признали виновным в координации цен на смартфоны iPhone. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Теперь «дочке» Apple грозит штраф.
По данным ФАС, компания «Эппл Рус» нарушила закон «О конкуренции», поскольку координировала цены на шесть моделей iPhone. Речь идет о смартфонах iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. В отношении цен на iPhone 7 признаков координации обнаружено не было.
По результатам проведенной проверки в отношении «Эппл Рус» будет возбуждено административное дело с целью взыскания штрафа. Размер штрафа не сообщается.
Заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Филимонов ранее отметил, что в случае неопровержимых доказательств ценового сговора, продавцы могут быть оштрафованы на сумму в размере 1-15% от всего объема продаж iPhone 6S и iPhone 6S Plus в 2015 году.