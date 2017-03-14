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14 марта 14:48

Российские чиновники тратят сотни миллионов рублей на обустройство госдач в Крыму

Российские государственные учреждения активно обустраивают резиденции и госдачи в Крыму, которые перешли в собственность РФ после присоединения полуострова. На сайте госзакупок появилось несколько многомиллионных контрактов на благоустройства госдач

Российские государственные учреждения активно обустраивают резиденции и госдачи в Крыму, которые перешли в собственность РФ после присоединения полуострова. На сайте госзакупок появилось несколько многомиллионных контрактов, касающихся благоустройства государственных дач. При этом многие контракты заключаются с единственным поставщиком.

Например, главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Спецстрое разместило срочную заявку на возведение совмещенных закрытого и открытого бассейна с гидромассажной зоной на 6–8 человек, двух контрастных купелей, паровой бани и сауны. Стоимость контракта составляет 90 млн рублей.

Еще один контракт на 90 млн рублей касается обеспечения «физкультурно-оздоровительного комплекса» электроснабжением, молниезащитой, водоснабжением и канализацией, индивидуальным тепловым пунктом, отоплением, теплыми полами, вентиляцией, кондиционированием, тепло-холодоснабжением, холодоцентром и централизованным пылеудалением, сообщает «Фонтанка».

Все указанные в заявках объекты должны быть поставлены на «государственные дачи № 9, № 10», расположенных в поселке Олива. Ранее эти резиденции были в распоряжении президента Украины.

Еще один госконтракт на 147,5 млн рублей предполагает строительство общежития для обслуживающего персонала. Заказчик -  ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе Управления делами президента Российской Федерации (ДСР СЗФО).

Три госконтракта связаны с благоустройством «государственной резиденции №11». Согласно контрактам, 318 млн рублей планируется потратить на отделочные работы фасада, витражей и дверей, меблировку и устройство территории, устройство наружного архитектурно-художественного освещения.

Еще 140 млн рублей потратят на строительство и наладку бассейнов, фонтанов, сауны, хамама, СПА-зоны и купелей. В 80 млн рублей обойдутся работы по внутреннему электроснабжению, водоотведению, отоплению, вентиляции и кондиционированию.

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