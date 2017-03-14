Властям разрешат вводить плату только за въезд в исторические места города
Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект, который разрешит региональным властям вводить плату за въезд в города. Ранее этот документ уже был принят парламентариями в первом чтении
Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект, который разрешит региональным властям вводить плату за въезд в города. Ранее этот документ уже был принят парламентариями в первом чтении.
Ко второму чтению глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил внести поправки, согласно которым платный въезд власти могут вводить только в исторические «святые» места.
«Законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», – заявил Москвичев, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, резонансный законопроект, который разрешает региональным властям вводить плату за въезд в города, в первом чтении был принят в декабре 2016 года.
Согласно законопроекту, ограничения движения предлагалось компенсировать введением новых маршрутов наземного транспорта.