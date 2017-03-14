Центробанк потратит на покупку собственной кареты «скорой помощи» 6 млн рублей
Центробанк разметил на сайте госзакупок заявку на приобретение в собственный автопарк автомобиля скорой медицинской помощи. Финансовый регулятор заказал автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 стоимостью 6 млн рублей
Центробанк разметил на сайте госзакупок заявку на приобретение в собственный автопарк автомобиля скорой медицинской помощи. Финансовый регулятор заказал автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 стоимостью 6 млн рублей.
Согласно конкурсной заявке, автомобиль «скорой помощи» должен быть произведен не ранее 2017 года. Машина должна быть оснащена реанимационным набором для взрослых и детей от 6 лет.
Остальные характеристики, указанные в заявке, относятся к носилкам и техническим приспособлениям, которые необходимы для оказания экстренной медицинской помощи
Автомобиль скорой помощи должен быть поставлен до 30 июля 2017 года на территорию автопредприятия Банка России по адресу Красная Сосна, 7.