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14 марта 11:44

Центробанк потратит на покупку собственной кареты «скорой помощи» 6 млн рублей

Центробанк разметил на сайте госзакупок заявку на приобретение в собственный автопарк автомобиля скорой медицинской помощи. Финансовый регулятор заказал автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 стоимостью 6 млн рублей

Центробанк разметил на сайте госзакупок заявку на приобретение в собственный автопарк автомобиля скорой медицинской помощи. Финансовый регулятор заказал автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 стоимостью 6 млн рублей.

Согласно конкурсной заявке, автомобиль «скорой помощи» должен быть произведен не ранее 2017 года. Машина должна быть оснащена реанимационным набором для взрослых и детей от 6 лет.

Остальные характеристики, указанные в заявке, относятся к носилкам и техническим приспособлениям, которые необходимы для оказания экстренной медицинской помощи

Автомобиль скорой помощи должен быть поставлен до 30 июля 2017 года на территорию автопредприятия Банка России по адресу Красная Сосна, 7.

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