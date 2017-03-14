Причиной авиакатастрофы в Сочи могла стать дезориентация пилотов
Эксперты, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Сочи, опровергли ранее озвученные версии об ошибке экипажа, потери скорости самолета, попадание его в штопор и выходе не закритические углы атаки
Эксперты, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Сочи, опровергли ранее озвученные версии об ошибке экипажа, потери скорости самолета, попадание его в штопор и выходе не закритические углы атаки. Согласно выводу экспертов, лайнер находился в режиме контролируемого полета до самого столкновения с водой.
Участники расследования на основании данных голосового и параметрического бортовых самописцев провели 3D-моделирование последнего полета самолета Ту-154 от момента его вылета из аэропорта Адлера до непосредственного падения в Черное море.
3D-моделирование показало, что через минуту после отрыва от земли воздушное судно набрало высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час. Затем командир экипажа вместо дальнейшего набора высоты фактически перевел самолет в режим посадки, сообщает «КоммерсантЪ».
10 секунд лайнер снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика, после чего столкнулся с водой. Эксперты считают, что такое могло произойти по причине дезориентации самолета в пространстве. В темноте он должен был полностью довериться приборам, но мог проигнорировать их показания, положившись на физиологические ощущения.
К дезориентации в свою очередь могло привести то, что пилоты несколько часов ждали вылета из Москвы, а затем совершали посадку в аэропорту Адлера в малоизвестном им аэропорту Адлера. Вылетать в Сирию им пришлось уже рано утром в темноте.
Напомним, самолет Ту-154 летного отряда Минобороны России разбился в Черном море рано утром 25 декабря почти сразу после взлета. Самолет выполнял рейс в сирийскую Латакию после дозаправки в Адлере. На борту самолета находилось 92 человека – журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники Минобороны и врач Елизавета Глинка. Все они погибли.