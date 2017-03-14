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14 марта 00:28

Дальнобойщики с 27 марта начинают всероссийскую и бессрочную забастовку

Российские дальнобойщики, которые 27 марта начинают бессрочную забастовку против системы «Платон» в целом и повышения тарифа в частности, выразили недоверие президенту страны Владимиру Путину

Фото: m.e1.ru

Российские дальнобойщики, которые 27 марта начинают бессрочную забастовку против системы «Платон» в целом и повышения тарифа в частности, выразили недоверие президенту страны Владимиру Путину.

Глава  Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин отметил, что организация не требует отставки главы государства, а декларирует свое недоверие по отношению к нему.

«Есть у нас конституция России, и за последний год мы сами и наши товарищи попадали в ситуацию, когда конституция совершенно не соблюдается. А гаранту конституции, видимо, это неинтересно. Поэтому есть такое требование, как недоверие президенту», - отметил Бажутин, слова которого приводит Русская служба ВВС.

Что касается акции, запланированной на 27 марта, то ее суть состоит в остановке грузопотока по максимум. «Может быть, это будет болезненно для обывателей, но у нас нет другого выхода. Нас поддерживают уже 80% перевозчиков в стране. В крупных городах мы будем выстраивать колонны вдоль дороги, дальше у нас намечены митинги», - рассказал лидер ОПР.

Если от властей не последует адекватной реакции на всероссийскую забастовку, то перевозчики будут требовать отставки кабинета министров. Дальнобойщики отмечают, что чиновники до сих пор не объяснили, за что должны платить владельцы большегрузов и какой ущерб они наносят.

Сейчас организаторы всероссийской забастовки оповещают перевозчиков в регионах и согласуют протестные акции с местными властями. Стачка продлится около месяца, на 15 апреля запланирован масштабный митинг. К дальнобойщикам планируют присоединиться фермеры и таксисты.

«По регионам сейчас собирается информация, ситуация разная. Форматы у акций будут разные: согласованные пикеты, согласованные митинги. Также невыход на работу, игнорирование определенных агрегаторов такси», - сообщил Андрей Бажутин.

Напомним, система взимания платы с водителей грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам начала работать в ноябре 2015 года. С 15 апреля текущего года тариф увеличится в два раза с нынешних 1,56 рубля за километр до 3,06 рубля.

Теги: Система «Платон»
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