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Общество
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Авторская колонка
13 марта 18:53
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Преимущества неудачника

Заела Гордыня.

Неужели так и умру никем?! Времени-то уж в обрез осталось – а похвалиться нечем. Ни больших должностей не было, ни крупного бизнеса, ни звучных званий, ни рейтинга... От таких итогов человеку честолюбивому можно и досрочно окочуриться. А что, запросто. Хожу целыми днями мрачный, не сплю, переживаю, как чеховский дядя Ваня, стенавший: дескать, жил бы нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский... Ну, на такие крупные вершины я, понятно, не претендую, квохтать тоже надо по-трезвому, не зарываться… Да и где они сейчас такие вершины? У нас вершинки помельче. Взглянешь на них попристальней и даже как-то успокаиваешься: чего, мол, особо переживать? Ну не стал ты депутатом,  олигархом, телеведущим…  И слава Богу! Эка беда для свободной личности! Зато у тебя масса других преимуществ. Не надо, как они,  официально врать, изворачиваться, записывать на подставных лиц добро, отбрехиваться от нападок, быть посмешищем…

Посмотри на них, а потом сразу в зеркало на себя – чувствуешь разницу? Гляди, какой у тебя прямой  и честный взгляд, никаких жалких гримас, злой настороженности... Во всяком случае, никто не скажет, что ты похож на уголовника.

А теперь запиши и послушай свою речь, ну,  например, прочти патриотическое стихотворение Лермонтова «Родина»… Никаких визгов, всхлипов, злобы, как на нашем ТВ, – спокойный,  вдумчивый тон, достойный великой державы. Это же здорово!

Скажу по секрету: таким неудачникам, как ты, порой даже завидуют самые продвинутые. Говоришь и пишешь, что хочешь, долбаешь кого хочешь (кроме, разумеется, первого лица). Ни с кем ничего не согласовываешь, ни под кого не подстраиваешься... Плохо, что ли?

Тебе уже не нужно злиться, что куда-то там не позвали, не туда посадили, не отметили, обошли – тебе все это уже по херу.

Конечно, широким массам твое творчество неизвестно, но им это и не нужно.  Зато настоящие ценители слова, юмора, которых остались уже – увы! – единицы, пишут о тебе восторженные отклики и сравнивают с самим Петросяном (шутка!).

Да, тебя никогда не пустят на политшоу или к Малахову, чтобы не переключать все внимание на твою персону, но зато женщины на улице с интересом взирают на тебя и ты нередко слышишь вслед вопрос: кто этот стройный неудачник?

По сравнению с дядей Ваней тебе даже повезло. Для тебя  все эти великие имена уже канули в прошлое и не мучают тебя своим превосходством, а вокруг и вкривь и вкось, по всем вертикалям-горизонталям шумит, начальствует, строчит законы, пропагандирует шустрый середнячок. Глянешь на него – и хоть какая-то радость, что ты не такой.

В конце концов, куда лучше чувствовать себя обойденным по доходам, должностям и прочим жалким благам, чем по уму, талантам и даже физическим качествам.

Ну да, в большой карьере у тебя вышел облом. Впрочем, тебя это в принципе устраивало: быть неудачником в известные времена (включая наше) очень даже почетно. Но зато ты можешь до сих пор отжаться от пола 70 раз и плаваешь быстрее самой дорогой яхты. Неужто какой-то сомнительный миллиард или правительственный чин тебе дороже?

А вот дядю Ваню, того действительно жаль….

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