Банковский кризис в Татарстане перерастает в политический
Вкладчики Татфондбанка требуют от властей возврата утерянных денег
В Торгово-промышленной палате Татарстана состоялась экстренная встреча премьер-министра региона Ильдара Халикова с инициативной группой вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, лишившихся лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности. Пострадавшие вкладчики требуют от властей республики найти способ вернуть потерянные ими средства и восстановить лицензии татарстанских банков.
Активисты передали руководителям Татарстана свое обращение, в котором требуют в суде оспорить решение ЦБ РФ об отзыве лицензии у ТФБ и Интехбанка.
Накануне в Казани в Парке Петрова был проведен санкционированный митинг пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка, собравший около 800-1000 человек. Результатом акции стало принятие вкладчиками обращения к президенту РФ Владимиру Путину.
Между тем, во время проведения митинга сотрудники МВД Татарстана при содействии ОМОНа без объяснения причин задержали одного из лидеров организации пострадавших клиентов Татфондбанка Александру Юманову. Ранее также был задержан активист инициативной группы пострадавших вкладчиков Марсель Шамсутдинов.
Оба задержанных были доставлены в отдел полиции «Вишневский», где в отношении них были составлены протоколы административного правонарушения по факту организации «одновременного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка». Дело об административном правонарушении будет рассматривать суд Вахитовского района города Казани. Лидерам движения пострадавших клиентов банков грозит крупный штраф.
Между тем, в суд уже направлены иски в защиту прав двух вкладчиков Татфондбанка. Один из них – инвалид I группы, второй – 79-летний пенсионер. Эти люди являлись клиентами «ТФБ финанс». При переводе денег на доверительное управление их не уведомили о том, что вклады не будут застрахованы.
Депутаты Госсовета Татарстана выступают за расширение сферы страховых случаев, распространив их не только на физические, но и на юридические лица. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана Леонид Якунин. По его мнению, депутаты готовы поднять этот вопрос и на федеральном уровне. На выдвижение подобной инициативы подтолкнули события, связанные с банковском кризисом в РТ. Якунин подчеркнул, что средства юридических лиц также должны подпадать под страховой случай, поскольку «за ними стоят и физические лица».
В заключение приводим текст обращения пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, принятого накануне на митинге в Казани:
Президенту Российской Федерации В. В. Путину Обращение от кредиторов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк»
Уважаемый Владимир Владимирович! 3 марта 2017 года Центральный банк отозвал лицензии у ПАО «Татфондбанк» и его дочернего банка ПАО «Интехбанк».
Ситуация с ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» имеет важное социально-экономическое значение. В ПАО «Татфондбанк» обслуживалось более 35 000 организаций и в ПАО «Интехбанк» около 3000 организаций, денежные средства которых в случае банкротства банков будут потеряны, что приведет к прекращению деятельности большинства организаций и фактически похоронит малый и средний бизнес региона!
Мы, пострадавшие вкладчики ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», находимся в ужасных (в т. ч. и физически) ощущениях – массового предательского ограбления со стороны государства в мирное время. Региональный правительственный банк лишил нас собственных денежных средств!
Претензии пострадавших клиентов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» относятся к Правительству Республики Татарстан как к основному акционеру банка, которое должно было приложить максимальные усилия для спасения банка. Ресурсы для спасения банка у Правительства Республики Татарстан есть, оно является крупным акционером и управляет предприятиями с многомиллиардными прибылями такими, как «Татнефть», «Татэнерго», «Связьинвестнефтехим», «Татспиртпром» и др., при финансовой поддержке которых можно было совместно с ЦБ РФ осуществить санацию, тем самым спасти вкладчиков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк». Однако Правительство Республики не захотело вкладывать средства в спасение банка, ему выгоднее пустить банки под банкротство.
Есть претензии и к федеральной власти, мы являемся гражданами Российской Федерации, почему федеральная власть через попустительство Центрального банка России допустила банкротство социально значимого банка, от судьбы которого зависят десятки тысяч организаций, граждан и их семей? Тысячи людей обращались в Администрацию Президента Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Федеральное собрание к депутатам, за которых ранее голосовали, в партию «Единая Россия» за помощью в решении судьбы Татфондбанка. Что они сделали? НИЧЕГО, кроме как переадресовали все обращения в Центральный банк, судьба граждан их не волнует. Разве власть не должна защищать интересы своих граждан и поддерживать малый и средний бизнес?!
Неужели власти не могут найти средства на спасение вкладчиков банка, тем самым сохранив благополучие и стабильность своих десятков тысяч граждан и организаций? Ранее власти санировали менее социально значимые банки, у которых размер «дыры» был гораздо больше, чем у Татфондбанка, почему? Может, там привилегированные вкладчики или акционеры и у них другие права, а мы к таким не относимся?
Почему федеральная власть допускает массовое уничтожение малого бизнеса – 38 000 организаций? Государство тратит огромные средства на решение геополитических проблем, на оказание помощи гражданам других стран, а граждане РФ, оказавшиеся в трудной ситуации по вине государства, получают ответ: денег нет!
Сейчас тысячи пострадавших вкладчиков утратили доверие и озлоблены на власть, на ёе бездействие, наплевательское отношение и безразличие к десяткам тысяч своих граждан и малому бизнесу. Эти люди больше не будут выбирать эту власть!
В ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Вы комментировали проблему Татфондбанка словами, что «…Центральный Банк активно работает с руководством Татарстана, ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц, работа продолжается и весьма гармонично…». Ваши слова внушали людям веру и надежду в то, что проблемы банка будут решены положительно, но, к большому разочарованию, мы ошибались.
Дайте Вашу оценку проведенной работе Центрального Банка и руководства Республики Татарстан, насколько они гармонично сработали, какие меры приняли. В результате их бездействия сотни тысяч людей и их семей остались без средств к существованию, многие из них озлоблены и доведены до отчаяния!
Поручите Генеральной прокуратуре, Следственному комитету России тщательно расследовать причины умышленного банкротства ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», в настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении руководства банка, однако на правоохранительные органы Татарстана может быть оказано мощное давление, которое будет препятствовать объективному расследованию, так как председателем правления банка является депутат Госсовета Татарстана от партии «Единая Россия», председатель совета директоров банка, глава правительства Республики Татарстана.
Просим Вас как гаранта Конституции Российской Федерации лично вмешаться и взять под контроль данную ситуацию и не допустить массового «ограбления» граждан Российской Федерации, а также уничтожения десятка тысяч организаций, которые, в свою очередь, являются налогоплательщиками и создают рабочие места!
Спасение ПАО «Татфондбанк», точнее, вкладчиков банка, еще возможно осуществить, решение Центрального Банка можно опротестовать и отменить, для этого есть правовые механизмы, мы уверены, что у государства в лице Вас есть и иные способы помочь своим гражданам и не дать погибнуть малому бизнесу, самое главное, чтобы было принято политическое решение и проявлена Ваша воля.
Надеемся на Вашу помощь, верните гражданам доверие к власти!