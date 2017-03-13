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13 марта 12:44

Французская полиция провела обыски на вилле Сулеймана Керимова на Лазурном берегу

Правоохранительные органы Франции провели обыски на вилле Hier на Лазурном берегу, которая по данным СМИ принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову

Правоохранительные органы Франции провели обыски на вилле Hier на Лазурном берегу, которая по данным СМИ принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Обыски проводились в рамках расследования о покупке французской недвижимости.

По данным газеты Nice Matin, следственные мероприятия на вилле Hier проводились еще в середине февраля, но известно о них стало только сейчас.

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Французское издание называет Сулеймана Керимова одним из крупнейших собственников недвижимости на Лазурном берегу. По данным местных журналистов, российскому бизнесмену может принадлежать недвижимость на Антибах общей площадью 90 тысяч кв.м. Площадь виллы Hier, где проводились обыски, составляет 12 тысяч кв.м.

Бизнесмен Сулейман Керимов занимает 45-е место в рейтинге богатейших российских предпринимателей по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,6 млрд долларов.

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