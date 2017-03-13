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13 марта 09:07

Власти Москвы будут выселять несогласных на переезд жителей «хрущевок» через суд

Группа депутатов от «Единой России» внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект о переселении жителей Москвы из старых пятиэтажных домов, которые планируется снести до конца 2018 года

Фото: disput.az

Группа депутатов от «Единой России» внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект о переселении жителей Москвы из старых пятиэтажных домов, которые планируется снести до конца 2018 года. Документ закрепляет условия строительства новых домов, переселения жильцов «хрущевок», а также сноса пятиэтажек по программе «реновации».

Законопроект устанавливает для жильцов «хрущевок» срок в 60 дней на то, чтобы согласиться на переезд в предоставляемую властями квартиру. В случае отказа гражданина выезжать из старой жилплощади, власти будут добиваться его выселения по суду.

Судебное решение о выселении должно исполняться немедленно, а жильцам оставят право оспаривания только соответствие новой квартиры параметрам старого жилья, сообщает «Медуза».

Что касается самого переселения, то закон обязывает предоставить жильцам сносимых домов квартиры в том же районе Москвы, либо в соседнем районе «в пределах того же округа». Жителям Центрального, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского округов новую жилплощадь могут предложить не в своем или соседнем районе, но в пределах своего округа.

Напомним, о сносе всех «хрущевок» в Москве мэр города Сергей Собянин объявил в феврале текущего года. Работы по сносу планируется завершить до конца 2018 года. При этом чиновники могут снести не только старых пятиэтажные дома, но и другие сооружения, которые окажутся в зоне «реновации».

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